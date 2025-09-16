Trump, New York Times'a 15 Milyar Dolarlık Dava Açıyor

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık dava açacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York Times'a 'iftira ve karalama' olarak adlandırdığı suçlamalar nedeniyle 15 milyar dolarlık dava açacağını belirtti. Trump, "New York Times'ın bana uzun süredir iftira atmasına ve karalama kampanyası yürütmesine izin verildi ama artık bu sona eriyor!" ifadelerini kullandı.

Gazetenin 2024 seçimlerinde rakibi Kamala Harris'i desteklemesini eleştiren Trump, New York Times'ın 'Radikal Sol Demokrat Parti'nin sözcüsüne' dönüştüğünü savundu. Trump, davanın Florida'da açıldığını kaydederek, ayrıca Harris'e verilen desteğin gazetenin birinci sayfasının tam ortasında yayımlandığını, bunun 'daha önce görülmemiş bir durum' olduğunu söyledi.