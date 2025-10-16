Haberler

Trump, Modi'nin Rusya'dan Petrol Alımını Durduracağını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durduracağına dair söz verdiğini duyurdu. Trump, bu gelişmenin enerji gelirlerini kesme çabaları için önemli bir adım olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durduracağının sözünü verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın enerji gelirlerini kesme çabalarına ilişkin konuştu. Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kendisine Hindistan'ın Rus petrolü alımını durduracağına dair söz verdiğini ifade etti. Trump, "Hindistan'ın (Rusya'dan) petrol satın almasından memnun değildim ve (Modi) bugün bana Rusya'dan petrol satın almayacaklarına dair güvence verdi. Bu, büyük bir adım. Şimdi Çin'in de aynısını yapmasını sağlayacağız" dedi. Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan'ın sevkiyatları "hemen" durduramayacağını belirterek, bunun "biraz uzun bir süreç olduğunu, ancak bu sürecin yakında sona ereceğini" söyledi.

Rusya'nın deniz yoluyla ihraç ettiği ham petrolün en büyük iki alıcısı Hindistan ve Çin oldu. Rusya, Eylül ayında Hindistan'a günde 1.62 milyon varil petrol ihraç etti. Bu, Hindistan'ın petrol ithalatının yaklaşık üçte birini oluşturdu. Hindistan Başbakanı Modi aylarca ABD'nin baskılarına direnirken, Hint yetkililer Rusya'dan petrol alımlarının ulusal enerji güvenliği açısından hayati önem taşıdığını savunuyordu. Trump, iki ülke arasında ticaret anlaşmasına varılamaması üzerine bu yaz Hindistan'a yüzde 25 gümrük vergisi uygulamış, ülkenin Rus petrolü satın alması nedeniyle ek yüzde 25 daha tarife getirmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
