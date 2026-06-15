Trump: "İran'la ilişkilerimiz gerçekten çok iyi"

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, "Anlaşmanın tamamı imzalandı. Hürmüz Boğaz'ı şimdiden kısmen açıldı. Cuma gününe kadar tamamen açılmış olacak. İran'la ilişkilerimiz gerçekten çok iyi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Trump, görüşmede yaptığı açıklamada İran ile varılan anlaşmanın Orta Doğu'da yeni bir sürecin önünü açacağını belirterek, "Anlaşmanın tamamı imzalandı. Hürmüz Boğaz'ı şimdiden kısmen açıldı. Cuma gününe kadar tamamen açılmış olacak. İran'la ilişkilerimiz gerçekten çok iyi" dedi.

Trump, anlaşma metninin ne zaman kamuoyuyla paylaşılacağına ilişkin soruya ise, "Muhtemelen çok yakında. Cumadan bir süre sonra olacağını söyleyebilirim. Bence çok yakın bir gelecekte açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik yaptırımlarda muhtemel bir gevşemenin İran yönetiminin anlaşmaya uyup uymamasına bağlı olacağını belirterek, "Bu gerçekten davranışa bağlı bir konu. Yapmaları gerekeni yaparlarsa bu süreç işlemeye başlar" ifadelerini kullandı.

İran ile anlaşmanın enerji piyasalarına da olumlu yansıyacağını savunan Trump, "Bence şu anda Orta Doğu'da çok güzel şeyler olacak. Çok önemli olarak petrol fiyatları düşüyor ve borsa bugün roket gibi yükseliyor" dedi.

"Törene katılabilirim de, katılmayabilirim de"

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran-ABD arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptının imza törenine katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Trump, "Duruma bağlı. James David (Başkan Yardımcısı) bu iş için geliyor, aslında töreni o yönetecekti. O zamana kadar ben muhtemelen gitmiş olacağım. Oldukça geç saatlere kadar çalışacağız. O yüzden törene katılabilirim de, katılmayabilirim de" dedi.

"Ücretsiz geçiş olacak"

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tamamen ücretsiz olacağını belirterek, "Ücretsiz geçiş olacak. Bu konuda biraz tartıştık. Ücretsiz geçiş olacak, o yüzden fazla yardıma ihtiyacımız olacağını sanmıyorum" dedi.

"Lübnan meselesini çözüp çözemeyeceğimizi görmek istiyoruz"

Lübnan'a yönelik devam eden İsrail saldırılarına da değinen Trump, "Lübnan meselesini çözüp çözemeyeceğimizi görmek istiyoruz. Çünkü bu mesele hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Bu, daha önce yaptığımız şeyin küçük bir versiyonu. Ama zor olmamalı. Hizbullah, Onlarla biraz konuşmamız gerekiyor" dedi.

"İran meselesi hallolduğuna göre artık buna odaklanacağız"

Ukrayna-Rusya savaşına değinen Trump, "Belki Ukrayna konusunda bir şeyler yapabiliriz. Bence hem Putin hem de Zelenskiy buna açık. İran meselesi hallolduğuna göre, artık buna odaklanacağız" dedi.

"Doğru müzakere, Avrupalıların ve Amerikalıların da bulunduğu müzakeredir"

İran ile varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Macron, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvenli şekilde yeniden başlamasının bölgesel istikrar ve küresel ekonomi açısından önem taşıdığını vurguladı. Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenliği ve mayın temizleme çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduğunu belirten Macron, ihtiyaç halinde Fransa'nın bölgeye kısa süre içinde mayın temizleme kapasitesine sahip unsurlar gönderebileceğini aktardı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Macron, barış sürecinin yalnızca Kiev ve Moskova arasında yürütülmemesi gerektiğini belirterek, "Doğru müzakere, Ukrayna ve Rusya'nın masada olduğu, ancak Avrupalıların ve Amerikalıların da bulunduğu müzakeredir" dedi. - EVIAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı