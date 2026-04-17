Trump: "(ABD-İran) Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin bu hafta sonu gerçekleşeceğini ve bir anlaşmaya varacaklarına inandığını belirtti. Trump, ayrıca İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlılar bir anlaşma yapmak istiyor. Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek. Bir ya da iki güne anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump, İsrail- Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkese ilişkin, " İsrail'in durması gerekiyor. Binaları patlatmaya devam edemezler, buna izin vermeyeceğim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İran müzakerelerinin devamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, ABD'li ve İranlı müzakerecilerin bu hafta sonu bir araya gelmesini beklediğini söyledi. Trump, söz konusu muhtemel temaslarda savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmaya varılmasını beklediğini kaydetti. Trump, "İranlılar görüşmek, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Sanırım hafta sonu bir görüşme gerçekleşecek. Bir ya da iki güne anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trump, söz konusu anlaşmanın, " İsrail'in güvende hissetmesini sağlayacağını" belirtirken, savaşın sonunda İsrail'in "çok iyi bir ülke" olarak öne çıkacağını savundu. Trump ayrıca İsrail- Lübnan arasında varılan 10 günlük ateşkes kararı sonrasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediğini belirterek, "İsrail'in durması gerekiyor. Binaları patlatmaya devam edemezler, buna izin vermeyeceğim" dedi.

ABD basını, ABD- İran arasındaki müzakerelerde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmesi karşılığında ABD'nin İran'ın dondurulmuş 20 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmasının beklendiğini iddia ediyor. Basında yer alan iddialar arasında İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına yönelik beklentiler de yer alıyor.

Öte yandan İranlı yetkililer, geçtiğimiz saatlerde taraflar arasındaki ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın sivil gemi geçişlerine geçici olarak yeniden açıldığına yönelik bir açıklama yapmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

