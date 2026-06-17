ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın bu anlaşma kapsamında elde edeceği herhangi bir finansal teşvik, liyakat esasına bağlı olacak ve bu yardım, bizden gelmeyecek.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak anlaşma kapsamında herhangi bir mali teşvikin liyakate bağlı olacağını ve bu yardımın ABD'den gelmeyeceğini belirterek, İran'ın yaklaşık 1,5-2 trilyon dolarlık hasar nedeniyle yatırıma ihtiyacı olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın bu anlaşma kapsamında elde edeceği herhangi bir finansal teşvik, liyakat esasına bağlı olacak ve bu yardım, bizden gelmeyecek. Bizim herhangi bir şey vermemize gerek olmayacak. Yatırıma ihtiyaçları olacak çünkü yaklaşık 1,5 trilyon, belki de 2 trilyon dolar değerinde hasar verdik ve birilerinin onlara yardım etmesi gerek" dedi. - EVIAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı