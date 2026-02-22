ABD'den Grönland'a hastane gemisi

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce satın almak istediği Danimarka toprağı Grönland'a bir hastane gemisi göndermek için Louisiana Valisi Jeff Landry ile iş birliği yaptığını açıkladı. Trump, sosyal medya platformu üzerinden hastalara yardım etmek amacıyla geminin yolda olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka toprağı olan Grönland'a yönelik yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Trump, daha önce satın almak istediğini söylediği Danimarka toprağı Grönland'a bir hastane gemisi göndermek için Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte çalıştığını söyledi. Kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "Harika Louisiana Valisi Jeff Landry ile birlikte, hasta olan ve orada bakımı yapılmayan birçok insanla ilgilenmek üzere Grönland'a büyük bir hastane gemisi göndereceğiz. Yolda" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray ve Louisiana Valisi Landry'nin Ofisi, geminin Danimarka ya da Grönland tarafından talep edilip edilmediği ve yardıma ihtiyaç duyan hasta kişilerin kimler olduğu konusundaki sorulara yanıt vermedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD Donanması'nın Mercy ve Comfort adlı iki hastane gemisi bulunduğunu, ancak bunların hiçbirinin Louisiana'da konuşlu olmadığını aktardı.

Bir mürettebat üyesi bir ABD denizaltısından tahliye edilmişti

Trump'ın paylaşımı, Danimarka'nın acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesini ABD'ye ait bir denizaltıdan tahliye ettiğini açıklamasından saatler sonra geldi. Danimarka Ortak Arktik Komutanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, Grönland'ın başkenti Nuuk'un yedi deniz mili açıklarındaki Grönland sularında acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesi bir ABD denizaltısından tahliye edilmişti. Tahliye edilen mürettebat üyesi, Grönland sağlık yetkililerine ve Nuuk'taki hastaneye sevk edilmişti. Tahliye işlemi, Danimarka Savunması'na ait bir Seahawk helikopteri kullanılarak gerçekleştirilmişti.

Trump'ın Arktik ve Grönland ısrarı

ABD Başkanı Donald Trump, Arktik'in ABD için askeri ve stratejik önemini sık sık vurgulamış; Kuzey Kutup Bölgesi'nin ABD ulusal güvenliği açısından kritik olduğunu savunmuştu. Arktik'teki petrol, doğal gaz ve minerallerin ABD ekonomisi ve enerji bağımsızlığı için önemine dikkat çeken Trump, ülkesinin çıkarlarını güvence altına alma isteğinin bir parçası olarak Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak isteğini dile getirmişti. Grönland'ın zengin doğal kaynakları ve stratejik konumunun önemini sık sık vurgulamıştı. Danimarka ve Avrupalı liderler bu fikre sert tepki göstermiş, adanın satılık olmadığını belirtmişlerdi. ABD başkanı ise bu fikre karşı çıkan Avrupa devletlerine gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. - WASHINGTON

