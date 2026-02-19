Trump, Gazze Barış Kurulu'nun çalışmalarını güvence altına alan belgeyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında kurulun bölgede kalıcı barışın sağlanmasına ve yeniden inşa çalışmalarının yürütülmesine yönelik çalışmalarını güvence altına belgeyi imzaladı.

ABD'nin başkenti Washington'da 40'tan fazla ülkeden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu toplantısı sonlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çeşitli ülkelerden temsilcilerin konuşma yaptığı etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü. Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanması, yeniden yapılanma süreci ve uluslararası istikrar gücü kurulmasına ilişkin hedeflerin açıklandığı toplantıda, Gazze'de konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) ilişkin yol haritası ve finansman modeli değerlendirildi. Bölgenin yeniden imarı için sağlanacak mali katkılar ve denetim mekanizmaları da gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, toplantının sonunda kurulun çalışmalarını güvence altına alan belgeye imza attı.

Trump, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, üye ülkelerin kurulun çalışmaları için 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu ve ABD'nin de 10 milyar dolar katkıda bulunacağını belirtmişti.

Bakan Fidan: "Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız"

Bakan Fidan, "İki yıl süren büyük acılar sonrasında, Başkan Trump'ın kişisel çabaları ve ortak çabalarımız sayesinde Gazze'de ateşkes sağlanmıştır. Ancak insani durum hala hassas ve ateşkes ihlalleri devam etmektedir. Bu nedenle hızlı, koordineli ve etkili bir müdahale şarttır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'nin güvenliğinin istikrara kavuşması ve toparlanması için tüm kararlılığını korumaktadır. Türkiye, Gazze'ye halihazırda büyük miktarda insani yardım sağlamaktadır. Sağlık ve eğitim sektörlerinin yeniden yapılandırılmasına ve polis gücünün eğitimine de anlamlı katkılar sağlayabiliriz. Ayrıca, Uluslararası İstikrar Gücü'ne asker sağlamaya hazırız" demişti.

Witkoff'tan Türkiye'ye teşekkür

Toplantı sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki barış sürecinde oynadığı arabuluculuk rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etmişti. Witkoff, "Barış Kurulu elbette Başkan Trump'ın vazgeçilmez liderliği ve yönlendirmesiyle başlıyor, bugün buradayız ve bu gerçekten inanılmaz. Sanırım teşekkür etmemiz gereken bazı kişiler var. Arabuluculuk yapan ülkeler, Katar, Mısır, Türkiye arasında harika bir ortaklık kurduk. Hakan Fidan sen harikaydın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle. Burada hepimiz arkadaş olduk" ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı Jasper Jeffers, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk'un Gazze'ye asker göndermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Bugün, ilk beş ülkenin ISF (Uluslararası İstikrar Gücü) için asker göndermeyi taahhüt ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum: Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk. Mısır ve Ürdün ise polis eğitimi için taahhütte bulundu" demişti.

Jeffers, ayrıca ISF'nin ilk olarak Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde konuşlanarak polis eğitimi vermeye başlayacağını ve kontrol alanının bölge bölge genişleyeceğini söyleyerek, uzun vadeli planın Gazze'ye 20 bin ISF askeri konuşlandırmak ve 12 bin polisi eğitmek olduğunu belirtmişti.

Gazze Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ise bugün Gazze Şeridi'nde yeni geçici polis teşkilatına yönelik başvuruların başladığını belirterek, "Filistin polis gücü için işe alım sürecini başlattık ve ilk birkaç saat içinde, Gazze'de kurulacak yeni geçici Filistin polis gücüne katılmak için 2 bin kişi başvurdu" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı