Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "ipotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıkladı. Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldığını açıkladı. Kendisine ait Truth sosyal medya platformunda Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Federal Rezerv Yasası'nın yönetim kurulu üyelerinin başkanın takdir yetkisi doğrultusunda görevden alınabileceğini öngördüğünü hatırlatarak, "Sizi görevden almak için yeterli gerekçe olduğuna kanaat getirmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kararına gerekçe olarak Cook'un "İpotek sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunmasını" gösteren Trump, "Örneğin, ekteki belgede detaylandırıldığı üzere, Michigan'daki bir mülkün gelecek yıl birincil ikametgahınız olacağını belirten bir belgeyi imzalamışken, iki hafta sonra ise Georgia'daki başka bir mülkün gelecek yıl birincil ikametgahınız olacağını belirten bir belgeyi imzalamışsınız. İkinci belgeyi imzalarken ilk taahhüdünüzden habersiz olmanız düşünülemez" değerlendirmesine yer verdi.

"HALKIN GÜVEN DUYMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

ABD Merkez Bankası'nın üstlendiği büyük sorumluluklara dikkat çeken Trump, "Amerikan halkı, Fed'in politikalarını belirlemek ve denetlemekle görevli üyelerin dürüstlüğüne tam bir güven duymak zorundadır. Bir mali konuda sergilediğiniz aldatıcı ve muhtemel suç teşkil eden davranışlar ışığında, halkın size güven duyması mümkün değildir. Benim de sizin dürüstlüğünüze güvenim yoktur" dedi.

FED'İN 111 YILLIK TARİHİNDE BİR İLK

Cook'un verdiği yanlış beyanların "mali işlemlerde ağır bir ihmalin göstergesi" olduğunu savunan Trump, "Bu durum, bir mali düzenleyici olarak ehliyetinizi ve güvenilirliğinizi sorgulatmaktadır" ifadelerini kullandı. Trump, bu nedenle Cook'un ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu'ndaki görevine "derhal geçerli olmak üzere son verildiğini" ifade etti. Cook, Fed'in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu.

