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Trump, Elon Musk'a Destek Vermek İçin Yeni Tesla Alacağını Açıkladı

Trump, Elon Musk'a Destek Vermek İçin Yeni Tesla Alacağını Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a destek olmak amacıyla yeni bir Tesla marka araç satın alacağını duyurdu. Trump, Musk'ın ülkeye katkı sağladığını vurgularken, Musk da destek için teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'a desteğini göstermek amacıyla yeni Tesla marka araç satın alacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, danışmanı ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın "Tesla" bayilerinin önünde protesto edilmesine yönelik Truth Social hesabından açıklama yaptı. Trump, "Elon Musk, ülkemize yardım etmek için her şeyi ortaya koyuyor ve fantastik bir iş yapıyor. Ancak radikal solcu deliler, sıklıkla yaptıkları gibi Elon'un 'bebeği' olan ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Tesla'yı yasa dışı şekilde boykot etmeye çalışıyor, böylece Elon'a ve onun temsil ettiği her şeye saldırıp zarar vermeye çalışıyorlar. Aynısını bana 2024 başkanlık seçimlerinde sandıklarda yapmaya çalıştılar, ama ne oldu?" ifadelerini kullandı. Tump, "Elon Musk'a olan güvenimin ve desteğimin bir göstergesi olarak yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım. Musk gerçekten harika bir Amerikalı. Amerika'yı tekrar büyük yapmak için muazzam becerilerini kullandığı için neden cezalandırılsın ki?" ifadeleriyle Musk'a destek verdi.

Musk ise verdiği destekten ötürü Trump'a teşekkür etti.

Musk'a yönelik tepkiler

ABD'de kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk, federal personel sayısında yapılan kesintilerdeki rolü nedeniyle kurucusu ve CEO'su olduğu Tesla bayilerinin önünde protesto edilmişti. Geçtiğimiz hafta Oregon eyaletine bağlı Portland şehrindeki Tesla elektrikli araç bayisinin önünde yaklaşık 350 gösterici protesto düzenlemişti. New York şehrindeki bir Tesla mağazasının önünde de protesto gerçekleştirilirken, 9 kişi gözaltına alınmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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