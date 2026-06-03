Trump: "Bir noktada İran'ın dini lideri ile görüşebilirim"

Abd Başkanı Donald Trump, "Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim" dedi. Trump ayrıca İran'ın nükleer silah edinmemeyi kabul ettiğini kaydederek, "Nükleer silah sahibi olmayacaklarını zaten kabul ettiler" diye konuştu.

Abd Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonda büyük bir başarı elde ettiğini ve İran'ın da büyük bir başarı olacağını söyleyen Trump, "Askeri gücü esasen yendik. Ne olacağını göreceğiz. Bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Olursa iyi, olmazsa da sorun değil. Diğer yoldan yaparız" ifadelerini kullandı.

"Nükleer silah sahibi olmayacaklarını zaten kabul ettiler"

Trump, İran ile nükleer müzakerelerin durumuna ilişkin, "Nükleer silah sahibi olmayacaklarını zaten kabul ettiler" dedi. Trump, "Fikirlerini değiştirebilirler ancak kabul etmeleri gereken şeylerden biri buydu ve bunu kabul ettiler. Bu büyük bir olaydı" diye konuştu.

Açıklamalarında İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ABD ile görüşmelerde doğrudan yer aldığını da ifade eden Trump, "O da kesinlikle işin içinde" dedi.

Trump, "Onun görüşmelere onay verdiğini söylüyorlar. Bu çok uzun zamandır böyle. Babası ve sonra kendisi. Sanırım görevin babadan oğula geçmesi durumu. Ama oldukça iyi anlaşıyor gibiyiz" ifadelerini kullandı.

İran lideri ile görüşebileceğini söyledi

Trump, İran'ın dini lideri ile yüz yüze görüşmek isteyip istemeyeceği sorusuna ise, "Onunla görüşmek isterim" cevabını verdi. Trump, ABD Başkanı Donald Trump, "Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim. Bu, her şeyin nasıl sonuçlanacağına bağlı" şeklinde konuştu.

"Bu iş biter bitmez fiyatlar çok hızlı düşmeye başlayacak"

Ekonomi ve enflasyona ilişkin bir soruya cevabında Trump, "Enerji ve akaryakıt fiyatları en büyük etkenler. İnsanlar bunu hissediyor. Bu iş biter bitmez, fiyatlar çok hızlı düşmeye başlayacak. Ama sahip olacağımız durum, nükleer silahı olmayan bir İran olacak ve bu hepsinden daha önemli" dedi.

Akaryakıt fiyatlarının önceki seviyeye döneceğini söyleyen Trump, "İnsanların çok da hayal kırıklığı içinde olduğunu sanmıyorum. Bu iş biter bitmez fiyatlar düşecek. Bu arada zaten düştü. Geçen gün gördüm, varil fiyatı 98 dolar. Herkes 300-400 dolar olacak diyordu. Ama 98 dolar" diye konuştu.

"(Netanyahu'nun) Lübnan ile sürekli çatışma halinde olmasından dolayı biraz rahatsız olmuştum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesinde ona kızdığı ve ona küfürlü ifadelerle birlikte "Sen çıldırdın mı, ne yapıyorsun? Senin hapse girmeni ben engelledim" gibi ifadeler kullandığına ilişkin iddialar konusunda "Onunla gerçekten böyle mi konuştunuz" şeklinde bir soru alan Trump, "Konuştum. Kızgındım demek istemiyorum ama Lübnan ile sürekli çatışma halinde olmasından dolayı biraz rahatsız olmuştum" ifadelerine yer verdi. Trump, "Bir noktada, Bibi (Netanyahu), bunu durdurmalıyız. Durdurmalıyız" dedim. Ama ilişkimiz çok iyi. Birlikte iyi işler yaptık" şeklinde konuştu.

"Eğer ben başkan olmasaydım, şu anda İsrail olmazdı"

Trump, İran ile savaşa girmesi konusunda Netanyahu'nun kendisini oyuna getirdiği iddiasına ise, "Bunu başlatan bendim. İnsanları sıkmak istemem ama İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremezdik" şeklinde cevap verdi. İran'ın nükleer silah edinmesi halinde muhtemelen vurulacak ilk ülkenin İran olacağını da ifade eden Trump, "İsrail diye bir şey kalmazdı. Eğer ben başkan olmasaydım, şu anda İsrail olmazdı" dedi.

"Artık sahada askerlere ihtiyacımız yok"

ABD'nin askeri operasyon sayesinde İran'ın askeri gücünü üç gün içinde fiilen yok ettiğini savunan Trump, "Şimdi bir karar vermem gerekiyor. Bir anlaşma mı imzalıyoruz yoksa 'diğer yolu' mu seçiyoruz. Diğer yol hoş değil" dedi. Açıklamalarında İran'a karşı kara gücü kullanma ihtimalini de dışlayan Trump, "Artık sahada askerlere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı