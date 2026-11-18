ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Filipinler arasında çok büyük bir ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile Malacanang Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Trump yaptığı konuşmada, ABD ve Filipinler arasında muhteşem bir ticaret anlaşmasının bugün tamamlandığını ifade etti. Anlaşmaya ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, "Çok büyük bir ticaret anlaşmasını yeni tamamladık. Şimdiye kadar yaptığımız en büyük ticaret anlaşması. Her iki ülke için de adil bir anlaşma ve bundan çok memnunuz. Böyle bir şeyin olacağını bilmiyorduk ama çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Her iki taraf için de muhteşem bir anlaşma" şeklinde konuştu.

"Bu anlaşma gerçek bir dönüm noktası olacak"

Trump sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Şimdi Filipinler'den Çin'e doğru yola çıkıyorum. Filipinler'de ticaret, ulusal güvenlik ve diğer konular üzerine harika bir toplantı yaptık. Filipinler ile yepyeni ve tamamen farklı bir Ticaret Anlaşması yaptığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu anlaşma gerçek bir dönüm noktası olacak ve özellikle çiftçilerimiz ve enerji sektöründe faaliyet gösterenler için harika bir anlaşma olacak. Başkan Marcos güçlü bir lider, yüksek ahlak ve niteliklere sahip bir insandır. Onunla, güzel eşi ve oğluyla birlikte olmak bir onurdu. Çin'de görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

"Ekonomik iş birliğinin kilit noktalarında bir anlaşmaya varıldı"

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Filipinler ve ABD, özellikle enerji ve gıda güvenliği alanlarında ekonomik iş birliğinin kilit noktalarında bir anlaşmaya vardı. İlerleyen süreçte her iki ülkenin ticaret temsilcileri, bu taahhütleri ikili ticareti güçlendirecek, tedarik güvenliğini artıracak ve her iki ülke için uzun vadeli ekonomik faydalar sağlayacak somut girişimlere dönüştürmek için yakın iş birliği içinde çalışacaklardır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı