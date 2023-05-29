Trakya'da Cumhurbaşkanı Seçimi Sonrası Kutlamalar

Trakya'da vatandaşlar sandık başına gitti (3)

Edirne ve Keşan ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının açıklanmasının ardından merkez ve Keşan ilçesinde AK Partil'liler kutlama yaptı. AK Parti il başkanlığı önünde toplanan partililer, Türk bayrakları açarak, müzikler eşliğinde karşılıklı oynarak kutlama yaptı. Parti önündeki kutlamanın ardından, konvoylar oluşturan partililer, şehir turu attı.

KEŞAN'DA ERDOĞAN SEVİNCİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhurbaşkanı seçimi ikinci oylamasında, kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla birlikte AK Partili ve MHP'liler başta olmak üzere Cumhur İttifakı'na destek veren vatandaşlar Alparslan Türkeş Meydanı'nda toplandı. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla yakılan meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu. Sevinç gösterisine katılan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da, davul ve zurna eşliğinde vatandaşlarla halay çekip, oyun oynadı. Öte yandan vatandaşlar araçlarla konvoylar oluşturarak, şehir turu attı ve sevinç gösterisinde bulundu. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toplanan AK Partililer, seçim sonuçlarını kutladı. Halaylar çeken partililer, daha sonra şehir turu attı.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023