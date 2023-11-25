TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Karadağ polisine eğitim verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen Uluslararası Polis Eğitimi İş Birliği Projesi kapsamında Karadağ polisine terörizme karşı önemli tesislerin korunması konusunda eğitim verildi. Eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortaklığıyla "Uluslararası Polis Eğitimi İş Birliği Projesi" kapsamında Karadağ polisine eğitim verildi.

Danilovgrad şehrinde düzenlenen eğitimde, Emniyet Genel Müdürlüğünden 3 uzman, 14 kişilik Karadağ polis ekibine terörizme karşı önemli tesislerin korunmasına yönelik eğitim verdi.

Eğitim sonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, Karadağ Emniyet Genel Müdür Vekili Nikola Terzic ve TİKA Podgoritsa Koordinatörü Nihal Ersoy da katıldı.

Büyükelçi Kalkavan, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın Karadağ'da hayatın her alanında proje ve faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

Türkiye'nin farklı alanlardaki bilgi ve tecrübelerini Karadağ'a da aktardıklarını dile getiren Kalkavan, bununla gurur duyduklarını söyledi.

Terzic ise Türk polisinin deneyimlerinin Karadağlı polis memurlarına aktarılmasından memnun olduğunu belirterek, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitime katılan Karadağlı polislere sertifikaları verildi.