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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Üsküp'te Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na Katıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleştirilen Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuştu. Bakan Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlenmesi ve yeni iş birlikleri için önemli adımlar atıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya- Türkiye İş Forumu'nu katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te temaslarına devam ediyor. Bakan Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timcho Mucunski ve Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi ile birlikte Kuzey Makedonya- Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, "Bu organizasyon, ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi ve yeni iş birliklerinin hayata geçirilmesi adına önemli bir adımı teşkil etmektedir. Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki tarihi dostluk ve stratejik iş birliği, ticaret ve yatırımlarda da güçlü bir şekilde kendini göstermektedir. Forumda ele aldığımız projeler, ticaret hacmimizi daha yüksek seviyelere taşırken, karşılıklı yatırımlarla ülkelerimizin kalkınmasına katkı sunacaktır. İki ülke arasındaki mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi yönündeki çalışmaların, ticaretimizi daha kapsamlı bir çerçevede destekleyeceğine inanıyorum. Forumun sonuçlarının, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyeceğine inanıyor, bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ÜSKÜP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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