Terör Örgütü PKK'ya Karşı Ailelerin Evlat Mücadelesi Devam Ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin evlat mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan aileler bin 530 gündür HDP il binasının önünde evlat nöbetini sürdürüyor.

Oğlu Mahmut için her sabah HDP önündeki çadırın yolunu kar kış demeden tutan Bedriye Uslu, evladına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

13 senedir çocuğundan haber alamadığını söyleyen Uslu, "Kar kış demeden her gün oğlum Mahmut için bu çadırın yolunu tutuyorum. Oğlum 2010 yılında sabah okula gitmek için evden çıktı daha da gelmedi. Hani diyorlar ya dünya çocuklar günü kutlu olsun. Bizim çocuğumuzun hakkını elinden aldılar. Benim çocuğum daha 17 yaşındaydı. Ne hakları vardı da PKK'lılar çocuğumu benden aldı? Ben çocuğumdan 13 senedir haber almıyorum. Eğer azıcık vicdan ve merhamet sahibi olsalardı çocuğumu bırakırlardı" dedi.

Kütahya'dan kızı Fadime için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini sürdüren Hatice Levent, evladını alana kadar HDP önünden bir yere ayrılmayacağını aktardı.

'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde evladına seslenen anne Levent, "Sözde insan hakları savunucuları bugün çocuklarımızı bizden aldı. Çocuklarımızı mağaralara tutsak ettiler. Yavrularımızı artık bırakın. Böyle çocuk hakkı olmaz. O kadar çok istiyorsanız kendi çocuklarınızı götürün. Artık gözyaşlarımızla çadırımız sel oldu. Biz yavrularımızı alana kadar bir yere gitmiyoruz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR