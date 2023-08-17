Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 6 kişiyi durdurdu. Kontrollerde 5 Afganistan ve bir Türkmenistan uyruklu kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.