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Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 6 kişiyi durdurdu. Kontrollerde 5 Afganistan ve bir Türkmenistan uyruklu kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri 6 kişiyi durdurdu.

Kontrollerde 5 Afganistan ve bir Türkmenistan uyruklu kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Politika

Emniyet Müdürlüğü Süleymanpaşa Tekirdağ Göçmen Politika Haberler

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