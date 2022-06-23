Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, esnafı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, esnafı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Tekirdağ'a gelen Akşener miting yaptı, esnafı ziyaret etti

Tekirdağ'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce miting yaptı, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Tekirdağ'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce miting yaptı, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sırasında kalabalığın arasında kalan Akşener zor anlar yaşadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan il binası önüne otobüs ile gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti öncesi burada vatandaşlara seslendi. Vatandaşların arasında konuşmasını tamamlayan Akşener, daha sonra çevrede bulunan esnafı ziyaret etmek isterken kalabalığın arasında kaldı. İlerlemekte bir süre güçlük çeken Akşener'e görevli korumalar yardım etti. Kalabalığın içerisinde sıyrılan Meral Akşener, esnafı ziyaret ederek, sorunları dinledi.

Akşener, Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde de esnaf ziyareti yapacak. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Meral Akşener Tekirdağ Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title