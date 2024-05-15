TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Toplantıda 11 maddelik Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi görüşülecek. Muhalefet partilerinden miletvekilleri, kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmeden önce TBMM Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmesi gerektiğini savundu.

Teklifle Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve düzenleme kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası amacıyla merkezi Ankara'da olan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor. Vakıf, Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmaz alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek, gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen bakanlığa bırakacak, her türlü taşıt aracı alıp kiralayacak ve gerektiğinde bakanlığa tahsis edecek. Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Vakıf, yükseköğretim kurumları kurabilecek; personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek. - ANKARA