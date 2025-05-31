TBMM Komisyonu Adıyaman'daki Zirai Donu İnceledi

TBMM Komisyonu Adıyaman'daki Zirai Donu İnceledi
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TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zirai dondan etkilenen ceviz ve hurma bahçelerinde incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, zarar gören ürünler hakkında bilgi verdi.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zirai dondan etkilenen ceviz ve hurma bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Karaburun köyündeki ceviz ve hurma bahçelerinde inceleme yaptı.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Komisyon olarak zirai dondan etkilenen bölgeleri ziyaret etmeye başladıklarını söyledi.

İlçedeki ürünlerin zarar gördüğünü belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Cennet hurması dediğimiz meyve bahçesi burada yüzde 100 gibi bir oranda dondan hasar görmüş. Buradaki Tarım İl Müdürü'müzün ve teknik arkadaşlarımızın ifadesine göre, büyük oranda gelecek yıl da ciddi bir olumsuz etkinin olacağı ifade ediliyor. Buradaki hurmanın da destek kapsamı alınması konusunda da vatandaşlarımızdan çok ciddi istek, talep var. Talebi ileteceğiz."

İncelemelere Komisyon üyeleri, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan da katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Politika
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