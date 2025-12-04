TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "kamu çalışanları", İYİ Partinin "yaz saati uygulaması", Dem Parti'nin "Suriye" ve CHP'nin "tarım"a ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Türkiye ekonomisinin ağır bir buhranın içinde olduğunu savundu.

Kaya, çarşıda, pazarda ve markette fiyat etiketlerinin "saatlik" değiştiğini söyleyerek, "İktidarın TÜİK eliyle açıkladığı bastırılmış enflasyon rakamları memurun ve emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmeye devam etmektedir." dedi.

Memur maaşlarına yapılan düzenlemelerin ise bütüncül ve kapsamlı bir perspektifle yapılmadığını kaydeden Kaya, "Memurların bir bölümünün mağduriyetleri giderilirken geniş kesimler açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam etmektedir. Kariyer uzmanları ve müfettişlerin bir kısmının özlük haklarında iyileştirmeler yapılırken, taşra uzmanları, denetmenler, kamu mühendisleri, kamu avukatları, yerel yönetim çalışanları, şehir plancıları gibi kariyer personelinin önemli bir kısmı kapsam dışı bırakılmıştır." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere 30 bin liraya kadar ek mali artış yapılmasının karara bağlandığını anımsattı.

"Memlekette kamu çalışanlarının ve emeklilerin bir kısmı farklı bir enflasyona, bir kısmı başka bir enflasyona mı tabi?" sorusunu yönelten Türkoğlu, artışın sadece bir kısma yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkoğlu, "Doğrudur, ihtiyaç vardır, yapılmalıdır ancak aslolan kademeli bir şekilde bütün kamu çalışanlarına yani enflasyonun altında inim inim inleyen bu çalışanlara da bu zam oranlanarak kademeli bir şekilde verilmelidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Dem Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, iktidarın devlet memurlarını güvencesiz, yoksul ve itibarsız hale getirdiğini savundu.

Kira, gıda, ulaşım ve enerji fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde memur ve emekli maaşlarının eridiğini dile getiren Dindar, "Kamu emekçileri ve emekliler ay sonunu getirebilmek için ek iş yapmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'de memurun durumunun kötü, emekli memurun durumunun ise daha kötü olduğunu dile getirdi.

Memurun çalışırken aldığı maaşla emekli olduğunda aldığı aylık arasındaki farka dikkati çeken Ağbaba, "Yeni başlayan en düşük memur maaşı 50 bin 500 lira, 30 yıl çalışıp emekli olan bir memurun maaşı ise 22 bin 670 lira. En düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına oranı yaklaşık yüzde 45'e geriledi. Allah aşkına, insanlar emekli olur mu? 65 yaşına kadar insanlar emekli olmuyor." dedi.

"Asgari ücret her yıl enflasyonun üzerinde artıyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye ekonomisinin üzerinde uzun süredir hem küresel hem de ulusal anlamda baskıların söz konusu olduğunu, bunlara rağmen uygulanan ekonomi programının iyi çalıştığını ifade etti.

Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir büyüdüğünü anımsatan Kırkpınar, ekonominin bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüdüğünü, Türkiye'nin bu anlamda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında 4'üncü, G 20 ülkeleri arasında ise 5'inci sırada yerini aldığını aktardı.

Kırkpınar, daha önce yaptıkları düzenlemeyle tüm ücretlilerden asgari ücrete karşılık gelen kısmı vergi dışında tuttuklarını anımsatarak, "Asgari ücret her yıl enflasyonun üzerinde artıyor, burada bir iyileşme söz konusu. Ayrıca bu vergi diliminden etkilenen ücretliler için yemek, yol, kreş gibi birtakım istisnalar da devam ediyor. Dolayısıyla milli gelirimiz arttıkça tüm ücretliler, emeklilerimiz, tüm ülke insanımız inşallah bu refahtan faydalanacak ve yarınlar inşallah bugünlerden daha iyi olacak." sözlerini sarf etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra AK Parti'nin, Genel Kurulun gündemine ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Partisinin önerisi üzerine söz alan TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsattı.

Engellilik konusunun toplumsal bir konu olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "O yüzden bu konu hepimizi ilgilendiriyor. Sadece bir güne ait değil, her gün gündemimizde olması gereken, her gün 'erişebilirlik standartlarını nasıl daha farklı noktalara taşırız?' diye gayret etmemiz gereken bir konu. O yüzden ben bugünün bir bilinç, farkındalık noktasında yeni bir ivmeye vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kasapoğlu, erişebilirliğin geldiği noktaya değinerek, atılan adımların yeni adımlar için temel bir referans olduğuna dikkati çekti.

Ardından yapılan oylamada AK Parti'nin önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul bugün Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Genel Kurul, teklif görüşmelerinin tamamlanamaması durumunda ise yarın da çalışacak.

Çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini araştıracak komisyona üye seçimi yapıldı

Öte yandan, Genel Kurul'da çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesiyle, çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan meclis araştırma komisyonuna üye seçimi yapıldı.

Yapılan oylamada AK Parti'den Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Elazığ Milletvekili Erol Keleş, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP'den Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, DEM Parti'den Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ile Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, MHP'den Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti'den Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, Yeni Yol Partisi'nden İstanbul Milletvekili Elif Esen komisyona üye olarak seçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, komisyonun 10 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'de toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapacağını bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda daha sonra vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.