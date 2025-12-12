Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, AK Parti iktidarında gençlerin işsizlik ve umutsuzlukla baş başa bırakıldığını, her 3 gençten birinin ne iş bulabildiğini ne de eğitim alabildiğini savundu.

Gençlere yeterli kaynağın ayrılmadığını ileri süren Ocaklı, "Gençlerimiz, kafalarında valizlerini hazırlamış, yurt dışına çıkabilmek için hazırlık içinde, kaçabilen kaçıyor. Son iki yılda 450 bin Türk vatandaşı yurt dışına göç etmiş ve bunun yarısı 34 yaşın altındaki gençlerimizden oluşuyor. Son 4 yılda 20 ile 34 yaş arasında yurt dışına göç edenlerde yüzde 70 artış var. Buna karşı hangi çözümünüz var?" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, üniversite öğrencilerinin yurtlara yerleştirilme konusunda sorunlar yaşadığını, yurtların güvenli, sağlıklı ve insanca yaşamaya imkan tanıyacak şartlara sahip olması gerektiğini söyledi.

Üniversite öğrencilerine verilen burslara değinen Demir, "Öğrenciler, 3 bin lira olan burslarla geçinemiyor. Barınma, yemek, ulaşım, kitap, internet, tek kalemde bitiyor. Gençler, ayın sonunu nasıl çıkaracağını hesaplarken biz burada onların bütçesini tartışıyoruz. Bir öğrencinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir ülkede kalkınmadan nasıl söz edeceğiz? Üniversite öğrencilerine verilen bursların en az 6 bin liraya çıkarılması, artık bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, milli takımın başına yabancı teknik direktör yerine yerli teknik direktör getirilmesini istedi.

Futboldaki "ofsayt kuralı" nedeniyle emek hırsızlığı yapıldığını iddia eden Sarıgül, "Futbolda ofsayt kalksın, hızlı bir gol gelsin, daha çok gol olsun ve heyecan artsın." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Kültür ve Turizm Bakanlığına ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu, Bakanlığın bu bütçeyle dünyayla rekabet etmesinin mümkün olmadığını savundu.

Tanıtım bütçesinin 90 milyon dolar civarında olduğunu, turizmde Türkiye'ye rakip ülkelerde ise tanıtıma ayrılan bütçenin 130 ila 450 milyon dolar olduğunu anlatan Çorabatır, "Turist başına yapılan tanıtım harcamasında dünya 12'ncisiyiz. Biz, artık bilinen rakiplerle değil yeni ve bölgesel güçlerle rekabet içindeyiz." diye konuştu.

Çorabatır, turizm sektörünün artan maliyetlerle başa çıkmaya çalıştığını, sektörün artan yüklerden dolayı artık alarm vermeye başladığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'deki müzenin depremde gördüğü zarar nedeniyle kapatıldığını dile getirerek, en kısa sürede açılması gerektiğini söyledi.

Niğde'nin tarım bölgesi olduğuna işaret eden Gürer, maliyetler nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu, üreticilere destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Alkışlayalım milletvekillerimizi"

Genel Kurulda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın konuşmasını yüksek sesle gerçekleştirmesi üzerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, milletvekillerinin kürsüden TBMM İçtüzüğü'ne uygun şekilde konuşabileceğini ve materyal getirebileceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Kürsüdeki hatiplerin elinde karikatür ile gelmesi İçtüzüğe aykırıdır. Bu kadar bağırması gereksiz, her şeyi duyuyoruz." dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'a söz verdi. Genel Kurulda CHP ile AK Parti milletvekilleri arasındaki tartışmaların devam etmesi üzerine Altınsoy, "susma hakkını" kullanacağını belirtti.

Genel Kurulda sükunetin sağlanmasının ardından Altınsoy, "Gençlerimiz, diyalog ve uyum istiyor." dedi.

Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Emir, tartışma sırasında AK Parti'li milletvekili tarafından CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'e müdahale edildiğini ileri sürdü.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Dinçer'in yanına giderek tokalaştı. Pınarbaşı'nın, "tavrının yanlış anlaşıldığını" ifade ettiği öğrenildi. Adan, Pınarbaşı ile Dinçer'in tokalaşması sırasında "Alkışlayalım milletvekillerimizi." dedi.