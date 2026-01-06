TBMM Genel Kurulu toplandı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı.

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. Söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mersin'i her alanda büyütmeye, kalkındırmaya ve geliştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini söyleyen Kıratlı, kentte sağlık, eğitim, tarım, ulaşım ve enerji alanlarında atılan adımlara değindi. Kıratlı, konuşması sırasında muhalefet sıralarından "Sen kimsin?" diye sorulduğunu ifade ederek, "Ben, Mersin'de aziz milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekiliyim. Ben haddimi biliyorum, had bildirmek isteyenler buyursun gelsin. Ben haddimi sonuna kadar biliyorum" dedi.

Kıratlı'nın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise "Siyasetçiler haddi millet karşısında alırlar, had bildiren millettir, had de size Mersin'de, yerel seçimlerde bildirilmiştir. 13 ilçe belediyesi ve 1 büyükşehir belediyesi Mersin'de vardır. Büyükşehir Belediyesini ve 13 ilçe belediyesinden hiçbirini kazanamamışınız, memleket size haddinizi bildirmiş. Beş dakikalık konuşma yapıyorsun, son on saniyesinde Recep Tayyip Erdoğan övgüsü yapıyorsun. Bu, belki seni kurtarır ama bu milletin, bu Meclisin saygınlığına gölge düşürür. Hakaret etmeyi bırakın, memlekete hizmet etmeye çalışın ki Mersin sizi saysın, sevsin ve bir tane belediye versin" dedi.

'TÜİK, BENDEN 50 BİN LİRALIK TAZMİNAT İSTİYOR'

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, söz alarak, " Türkiye'de 16,5 milyon emekli yurttaşımız var. Kamu çalışanı sayımız ise 3,5 milyonu kadrolu, yarım milyonu sözleşmeli, 1,2 milyonu sürekli işçi olmak üzere 5,2 milyonu bulmuş durumda. Bir ülkede enflasyon olmazsa insan onuruna yakışır bir refah düzeyini sabitlersin dolayısıyla maaşlara zam yapma ihtiyacı da duymazsın ancak sen, 'Faiz sebep, enflasyon sonuçtur.' diye bağırarak gece yarısı resmi gazeteleriyle işini doğru dürüst yapmaya çalışan maliye bakanlarını, Merkez Bankası başkanlarını görevden alırsan, tüm uyarılara kulak tıkayarak damat ve türevleriyle ekonomiyi felç edip enflasyonu azdırırsan insanlara en azından enflasyon oranına uygun bir şekilde zam yapmak zorundasın. Türkiye'de emekli ve memur maaş artışları kanun gereği geriye yönelik altı aylık enflasyon hesap edilerek belirleniyor. TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak belirledi. TÜİK hazretlerine göre, geriye yönelik altı aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,85 olmuş yani TÜİK ' Türkiye'deki toplam 12 aylık enflasyon aşağı yukarı yüzde 14'tür.' diyor. Bakın, ben TÜİK'e 'kuyruklu yalan üretim merkezi' dedim diye, 'Bilimsellikten uzaklaştın, cevap vermiyorsun sorularımıza.' dedim diye beni mahkemeye vermiş, benden 50 bin liralık tazminat istiyor. Ben sana söyleyeyim TÜİK. Ben seninle helalleşirim, bunu daha evvelden de söyledim. Sen burada 16,5 milyon emekliyle, 5,2 milyon çalışanla, kadroluyla, memurla nasıl helalleşeceksin önce onun bir hesabını yap" diye konuştu.

'ÇALIŞMAYA VE ÇABA GÖSTERMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Günaydın'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, " Türkiye, son yıllarda hem içeride hem dışarıda önemli sınamalardan geçmiştir, buna rağmen istikrarını koruyan, hedeflerinden vazgeçmeyen, yoluna kararlılıkla devam eden bir ülke olmuştur. Bugün, dünyada yaşanan son gelişmelere baktığımızda, maalesef uluslararası hukukun ve uluslararası mekanizmaların çoktan çöktüğünü ve bittiğini biz daha önceden görmüştük, tıpkı yıllar öncesi Srebrenitsa'da olduğu gibi, Suriye'de, Irak'ta yaşananlar gibi ve en sonunda Gazze'de yaşanan soykırımda sessiz kalan dünyanın aslında ne hale geldiğini çok net, çok yakinen yaşayarak gördük. Hiçbir şekilde kabul edilmeyen hoyratlıklarla yeni bir dünya düzeni kurulmaya çalışılıyor. Türkiye, hem içeride hem dışarıda, bölgesinde ve dünyada güçlü olarak her zaman haksızlıkların ve hukuksuzlukların karşısındaki konumunu da kararlılıkla korumaya da devam edecektir. Dışarıdan gelebilecek her türlü saldırı ve tehdide karşı ülkemizin çıkarlarını korumak, kişisel hesapların, parti çıkarlarının ve günlük siyasi polemiklerin çok çok üzerindedir. Bu yüce milletin birliği ve beraberliği Türkiye'nin gücünü ve caydırıcılığını ortaya koyan en önemli unsurlarımızdan bir tanesidir. Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır ve bugünkü refahı devam edegelen sömürgeciliğin döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine kuruludur. Bugün, Türkiye'de, birliğimize, kardeşliğimize güç katarak devam etmek noktasında kararlıyız. Özellikle terörsüz Türkiye süreci, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi süreci dünyanın geldiği bu noktada sadece Türkiye için değil, bölgemiz için de hatta dünya barışı için de güven ortamının tesisi için de çok kıymetli ve önemli bir süreçtir. Biz bu sürecin başarılı olması için çalışmaya ve çaba göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

'ANKARA'DA SULAR AKMIYOR'

Usta, "Emeklilerimizin, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın hepsinin umudunun bizde olduğunun da çok çok iyi farkındayız. Emeklilere yapılacak olan yatırım ve yardımlardan bugüne kadar en çok fedakarlık eden hükümetler hep AK Parti hükümetleri olmuştur. Bunu iyi anlamak ve açıklayabilmek için belediyelerden örnek vermek istiyorum. Ankara'da seçim döneminde seçim vaadi olarak suyun bedava olacağını iddia ederek gelen Sayın Mansur Yavaş'ın bugün ülkeyi getirdiği, şehri getirdiği, Ankara'yı getirdiği su fiyatlarıyla bir kıyaslayalım isterseniz. Emekli de su parası ödüyor, su faturası ödüyor. Emekliyi konuşuyorum, emekli su faturasını ödeyememekten muzdarip, neden? Ankara'da su fiyatlarına yapılan zam yüzde 169, metreküp fiyatıysa 156,19 TL'dir. Gerçekler acıdır, lütfen. Dediniz ki, 'Suyu bedava yapacağız.' Yapamadınız. Suyu bedava yapacakken Ankara'da yüzde 169 artırdınız, İstanbul'da yüzde 103,4 artırdınız. Bu faturalar da enflasyonu etkileyen faturalar olduğu için biraz dinlerseniz anlarsınız. Yüzde 71,5'ini muhalefet belediyeleri yönetiyor ve bu yönettiğiniz belediyelerde keşke bu faturaları düşürseydiniz, keşke su faturalarını bedava yapmayı becerebilseydiniz, keşke bu kadar zam yapmasaydınız, keşke suyu akıtabilseydiniz. Şu anda Ankara'da sular akmıyor, insanlar bu kadar pahalı faturaları öderken üstüne üstlük bir de su sıkıntısı çekip eski Türkiye'deki bidonlarına döndü, susuzluktan ne yapacağını şaşırmış durumda. Emekli suyun peşinde koşturuyor, haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL KAPANDI

Görüşmelerin ardından Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. DEM Parti'nin grup önerisinin oylanması öncesi talep üzerine yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamamasının ardından, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.