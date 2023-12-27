TBMM Genel Kurulu'nda İkramiye ve Ekonomiye İlişkin Kanun Teklifi Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi. Maddelerinin oylanması öncesinde milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında, 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

'TERÖR VE YANDAŞLARINI UYARIYORUZ'

Teklif üzerine yapılan konuşmalarda, İYİ Parti, DEM Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uzun, "Canımızı sıkan, yüreğimizi dağlayan, milletimizin başına bela edilen terör ve beslemeleri bilmelidir ki Türk milleti yel yeperek, dağ taş demeden koşan, bazen savak, bazen bent yıkandır. Askere, polise, öğretmene, korucuya sıkılan her kurşun emperyalistlerin kalpleri kurumuş uşaklarına misliyle iade edilecektir. Daha acısı ise vatandan, Kuran'dan, imandan, bayraktan ve şahadetten bihaber olanların Gazi Meclisimizin bu kürsüsünden terörist başına methiyeler düzmeleri, terörist başına 'Sayın' demeleri, her bir metrekaresi şehit kanıyla sulanmış bu toprakların bir bölümüne 'Kürdistan' demeleridir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu kürsüden terör ve yandaşlarını bir kez daha uyarıyoruz. Bu toprağın üstü de Türk'tür, altı da Türk'tür" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, Rıdvan Uzun'a cevap verdi. Beştaş, "Birileri, özellikle kendini sözde 'muhalefet' olarak tanımlayan birileri siyasi hatlarında ciddi bir değişiklik yapıyor. Epeyce içleri çalkalanmış, çalkalanıyor ve devam ediyor. Bütün Türkiye'nin gözü önünde ve bizim üzerimizden bize saldırarak, sataşarak yoksul halk çocuklarının ölümü üzerinden onlar da ölümü kutsamaya başladı. Bugün Genel Başkanları da bize saldırmış. Onlardan izin alıp burada konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında oturdukları yerden sözlü sataşma yaşandı. Kürsüye gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Abdullah Öcalan 40 bin kişinin katili bir kişidir. Hüküm giymiştir, bağımsız yargı tarafından yargılanmıştır. Katildir. Ona hiçbir şekilde 'Sayın' denilmesini biz doğru bulmuyoruz" dedi.

'SİNAN ATEŞ İDDİANAMESİ ÇIKMIYOR'

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 30 Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin, "Bu cinayetle ilgili bir adım atıldı mı, hayır. Daha iddianame bile ortaya çıkmadı. Neden çıkmıyor? Birtakım polislerin nezaretinde katiller getirilmiş, MHP'li isimler burada işe karışmış ve iddianame çıkmıyor" diye konuştu.

'SÖZLERİ AYNEN İADE EDİYORUM'

Gergerlioğlu'na MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül yanıt verdi. Bülbül şöyle dedi:

"Yargıya intikal etmiş bir meseleyle alakalı bir cinayetle, bir suikastla ilgili olarak yapılacak yargılama kamuoyu tarafından bekleniyor. Fakat burayla ilgili olarak bugünden Meclis'te birileri hüküm vermeye çalışırsa o verilecek hükmün cevabını biz veririz. MHP'nin adını bu şekilde alçak adamların ağzına biz dolandırtmayız. Kalkıp da 'MHP'liler karışmış' gibi bir hüküm cümlesini de aynen kendisine iade ediyoruz. Bunlar, MHP'nin hükmi şahsiyetini karalamaya, MHP'ye karşı anti propaganda, kara propaganda yapmaya yönelik faaliyetlerdir. Bu alçağa, o sözleri aynen iade ediyorum."

MHP ile DEM Parti milletvekilleri arasında da sözlü sataşmalar yaşandı. İYİ Partili milletvekilleri de Sinan Ateş cinayetine ilişkin konuşarak, olayın çözülmediğine dikkat çekti.

CHP milletvekilleri, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay hakkında bir gazetecinin gündeme taşıdığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu dönemde öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı'dan 50 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasını dile getirdi. Hakkındaki ithamlara yanıt vermek için kürsüye gelen Oktay, kendisine iftira atıldığını, verilmeyecek hiçbir hesabı bulunmadığını söyledi. Oktay, "Benim alnım açıktır, sonuna kadar 'Hodrimeydan' diyorum. Sorun arıyorsanız aynaya bakabilirsiniz" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da Fuat Oktay hakkındaki iddiaya inanmadığını; ama Meclis'te Oktay'ın mal varlığının araştırılması için önerge vereceğini söyledi. Özdağ'ın sözleri AK Parti ve Saadet Grubu arasında gerginliğe neden oldu.

Genel Kurul'da teklifin üzerine görüşmeler devam ediyor.