TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda ekonomik düzenlemeler içeren 86 maddelik torba yasa teklifinin görüşmeleri devam ederken, gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri açıklamalarda bulundu. SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, konuşmasında İsrail ile Filistin arasında yaşananlara değindi. İsrail'in hemen hemen her alanda Türkiye'nin katkılarıyla diplomatik olarak kazanımlar elde ettiğini, Filistin'in ise her geçen gün gerilediği bir sürece tanık olunduğunu belirten Kaya, "10 Mayıs 2010'da Türkiye OECD ülkelerinin 21 kurucu ülkesinden bir tanesi ve veto hakkı olmasına rağmen, İsrail'in OECD üyeliği maalesef, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı tarafından onaylanmıştı. Yine, Mayıs 2016 tarihinde İsrail'e NATO Genel Merkezi'nde daimi ofis tahsis edilmesi Türkiye'nin oluruyla gerçekleşmişti ve yine, bu OECD üyeliğinden sadece 21 gün sonra İsrail, Türkiye'nin bu jestine Mavi Marmara'yı uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde, haydutça kendi limanlarına çektirerek ve oradaki kardeşlerimizi şehit ederek cevap vermişti. Bu hususta hem iç hukukumuzda yürüyen davalar vardı hem de Uluslararası Ceza Mahkemesinde yürüyen davalar vardı ama maalesef, yine, Adalet ve Kalkınma Partisinin geçirmiş olduğu bir kanunla ve İsrail'le yapmış olduğu bir anlaşmayla, bu kişilerin hem Türkiye'de hem de uluslararası hukuk nezdinde yargılanma imkanları ortadan kaldırılmıştı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNU GEÇİM SIKINTISI'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesinin geçim sıkıntısı olduğunu kaydederek, "Her geçen gün yükselen fiyatlar, artan enflasyon, alım gücünün düşmesi ve beraberinde gelen yoksulluk katlanarak devam etmektedir. Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu bir ülkede, 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı mega kentte geçim zorluğu bir numaralı gündem maddesi olarak hükümetin önünde durmaktadır. Tabii, sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de aynı zorluğu yaşıyoruz. Fahiş kira fiyatları yüzünden vatandaşlarımız, en temel insan hakkı olan barınma konusunda da zorlanmaktadır" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin savunma sanayide geldiği başarılara dikkat çekerek, "Teknoloji hamleleriyle savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 80'lere ulaşmış bulunmaktadır. Uçaklardan helikopter ve insansız hava, kara, deniz araçlarına, çok maksatlı amfibi gemimiz TCG Anadolu'dan, denizaltılara, fırkateynlerden korvet, akıllı mühimmatlardan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar tüm ileri teknoloji ürünleri artık ülkemizde üretilmekte, ihraç edilmektedir" dedi.

'PISA SKORLARI AÇIKLANDI'

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, dün itibarıyla Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) skorlarının açıklandığını hatırlatarak, "Bu, 81 ülkede eğitimin kalitesini ölçen, çocuklarımızın okuma, matematik ve fen bilimleri karşısında ne derece başarılı olduklarını değerlendiren uluslararası bir araştırma. Buna göre, 81 ülkede ve bölgede 15 yaşındaki çocuklarımız arasında yapılan araştırmada bizim çocuklarımız okumada 36'ncı, matematikte 39'uncu, fen bilimlerinde 34'üncü sıradalar ancak. OECD ülkelerinin en gerisindeler ve böyle bir eğitim kalitesiyle Türkiye'nin kalkınabilmesi, bilime ve Ar-Ge'ye dayalı bir eğitim sisteminin sonuç verebilmesi mümkün değil" eleştirisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ise İsrail'in Filistin'e uyguladığı vahşetin her geçen gün devam ettiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de ifade ettiği gibi, Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi, zulmünü ne kadar tırmandırırsa tırmandırsın ödeyeceği bedel de o kadar ağır olacaktır. Bu çerçevede, bu sorunun çözülmesi Orta Doğu ve insanlığın barışa ulaşması için 1967 sınırları temelinde ve Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulmasıyla ancak bu akan kanlar ve bu işgal son bulacaktır" yorumunda bulundu.

Gül ayrıca, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve birçok hukukçunun uluslararası ceza mahkemesi nezdinde İsrail'in yargılanması için girişimlerde bulunduğunu da hatırlattı.

Konuşmaların ardından, SP, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi. Genel Kurul'da, grup önerilerinin ardından, ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri kaldığı yerden devam ediyor.