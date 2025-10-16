TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Buldan, 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, CHP'li bir milletvekilinin NATO Parlamenterler Asamblesi'ne 28 sayfalık bir rapor sunduğunu söyledi.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Kaynak, "Türkiye'nin derhal İsrail'le anlaşmasını, hemen aralarını iyileştirmesini, kötü adam olarak İran'ın ortaya konulup, İran, Rusya, Çin ve Güney Kore ile birlikte aynı kefenin içerisine konulup dışlanmasını..." ifadesini kullandı.

Raporda, Gazze'de 2 yıldır devam eden katliamdan bahsedilmemesini eleştiren Kaynak, "Aynı anda Venezuela'da muhalefet lideri olan hanımefendi Maria'ya bir ödül veriliyor. Ödülünün verilme sebebi ne biliyor musunuz? Aslında, Venezuela'ya, kendi halkına darbe yapılmasını, İsrail ve Amerika'nın, Trump ve Netanyahu'nun, kendi halkını bombalamasını isteyen bir kadın. Aynı anda bir başka tweet geliyor, Silivri'deki eski Belediye Başkanı olan CHP'li şahıstan, kendi halkının bombalanmasını isteyen bir meczubu tebrik ediyor." diye konuştu.

Bütün bunların birbirinden habersiz gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaynak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarına değindi. Kaynak, "Kendi ülkesine bu kadar büyük haksızlık yapılamaz. Hiçbir şart altında, hiçbir halükarda, bir insan, hangi öfkeyle olursa olsun kendi ülkesini bu kadar kötüleyemez." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Kaynak'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Günaydın ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşanması üzerine TBMM Başkanvekili Buldan oturuma ara verdi.

Genel Kurulda aranın ardından gündem dışı söz alan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Mersin'e ayrılan 25 milyar liralık ödenekle 5 tünel, 9 yeni sağlık tesisi, 12 yeni okul, 16 spor merkezi, 25 kilometre yol yapıldığını aktardı.

Şu anda devam eden projeleri anlatan Uysal, Mersin'in ülke bütçesine 48 milyar lira katma değer sağladığını belirtti.

Mersin'in artık sadece bir liman şehri olmadığının görüldüğünü dile getiren Uysal, "Mersin artık bir üretim merkezi, ticaret kapısı, ihracat gücüdür." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Ankara'nın 13 Ekim 1923'te başkent ilan edildiğini anımsattı. Ankara'nın "kadim bir şehir" olduğunu söyleyen Ersever, başkenti, "bir ulusun direnişi, bir milletin külleri arasından yeniden doğuşu" olarak nitelendirdi.

Ersever, kadın cinayetleri konusunda yeterli önlemlerin alınmadığını savunarak, bu durumu eleştirdi.