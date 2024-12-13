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CHP'li Ağbaba ile Bakan Kacır arasında 'TOGG' tartışması: TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar

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Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'li Veli Ağbaba ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır arasında TOGG tartışması yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Milli Savunma, Kültür ve Turizm ile Gençlik ve Spor bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşülmeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bakan Mehmet Fatih Kacır'ı eleştirdi. Ağbaba, Bakan Kacır'ın ve koruma araçlarının Mercedes ve AUDİ marka araçlardan oluşmasına tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlık Bütçeleri Görüşülmeye Devam Ediyor

"MUSTAFA VARANK'I TEBRİK EDİYORUM"

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bütçe görüşmelerine TOGG'la geldiğini hatırlatan Ağbaba, 18 bakanı olan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nde 3 bakanın TOGG'a bindiğini belirtti.

"TOGG İLE ÖVÜNÜP MERCEDES'E BİNİYORLAR"

Bakanların "Yerli ve milliyiz" diyerek TOGG ile övünerek, Mercedes'e Audi'ye bindiğini söyleyen Ağbaba, şunları söyledi: "Sayın Başkan, ben Sanayi Bakanımızı kutluyorum, Togg'la övündü. Mustafa Varank burada mı bilmiyorum, geçen yıl Mustafa Varank buraya Togg'la gelmişti, tebrik ediyorum. Ancak Plan ve Bütçe görüşmelerine Sayın Sanayi Bakanı Mercedes'le geldi, Togg'a binemedi. Togg'a binen 3 Bakan var: Enerji Bakanı, Aile Bakanı, Ulaştırma Bakanı; yerli ve milliler, yerli ve milliler. Diyanet İşleri Başkanı A8'e biniyor, Togg'a binmiyor. Sizi kınıyorum, kınıyorum!"

Meclis'te 'TOGG' tartışması: TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar

BAKAN KACIR: TOGG'LA GELDİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, Ağbaba'nın açıklamaları üzerine söz alarak, "TOGG'la geldim. TOGG'la geldim. O haber yalan. O gün de TOGG'la geldim" ifadesini kullandı.

CHP'li Ağbaba ile Bakan Kacır arasında 'TOGG' tartışması: TOGG ile övünüp Mercedes'e biniyorlar
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet ŞaFaK:

haklı

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

vallahi çok doğru söylemiş ama şu mustafa varank helal olsun harbiden doğru ve dürüst güzel insan

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Haber YorumlarıSer_hat:

Valla bu adamı sevmem ama doğru söylüyor.özellikle AKP belediye başkanlarında 1 er tane TOGG var.sadece açılışlara,kalabalık etkinliklere göstermek için gidiyorlar TOGG la.Sonra ise Audi,BMW,Mercedes...

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