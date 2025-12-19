TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddetle mücadele asla rehavet kabul etmez. Bu konuda tutumumuz da duruşumuz da nettir. Bu yolda her türlü öneriye, katkıya ve işbirliğine de her zaman açık olduğumu da ifade etmek istiyorum." dedi.

Genel Kurulda milletvekilleri, 10. madde üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, 2026 yılı bütçesinin borç ve faiz girdabına saplanmış bir bütçe olduğunu savundu.

İşsizliğin yüzde 30'lara dayandığını, asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü söyleyen Kaya, Türkiye'deki toplam servetin yüzde 40'ının yüzde 1'lik kısmın eline geçtiğini ileri sürdü.

Türkiye'deki nüfusun sadece yüzde 5'inin gelirinin reel olarak arttığını dile getiren Kaya, "'Büyüyor' denilen ekonomi ise sadece bu yüzde 5 büyümüştür. Milletimizin yüzde 95'i ise maalesef fakirleşmiştir. Bir zamanlar toplumun omurgası orta direk çökmüştür. Ekonomik çöküş, artık bir sosyal güvenlik meselesi haline dönüşmüştür. 5 milyon gencimiz ev gencine dönüştürülmüştür." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, 2023'te AK Parti'nin kişi başına düşen milli gelir hedefinin 25 bin dolar olduğunu anımsatarak, bugün bu gelirin 13 bin 500 dolar olduğunu dile getirdi.

Kişi başına düşen milli gelirin artmamasını eleştiren Beyaz, "Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2011'de 772 milyar dolarken 2020 için hedeflenen miktar 2 trilyon dolardı. Bütçesini yaptığımız 2025 yılında 1,5 trilyon dolar hasıla 2023 hedefinizin bile yüzde 25 altında gerçekleşiyor. Kısacası, gelirden ve işsizlikten de sınıfta kaldınız." diye konuştu.

Beyaz, AK Parti'nin 2023'teki bölünmüş yol hedefine ulaşamadığını ifade ederek, bu durumu eleştirdi.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, düzenlemeleri desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Teklifin 10. maddesinde yer alan savunma ve güvenlik altyapımız açısından büyük önem taşıyan fon düzenlemeleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının modern araç, teçhizat ihtiyaçlarının planlı ve verimli şekilde karşılanması sağlanmaktadır. Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun güvenlikten sivil havacılığa uzanan yapısı milli güvenliğimizi güçlendirmekte olup bu düzenlemeleri güçlü biçimde desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz."

Seçim bölgesi Niğde'ye yaptığı ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, çiftçilere verilen desteklerin yetersiz kaldığını, çiftçilerin zarar ettiğini, üreticilere özel kredi ve hibe verilmesi gerektiğini söyledi.

Sulama suyu sorununa da değinen İnce, "Hükümetimizden beklentimiz, dış havzalardan su temini, yeni baraj ve gölet yatırımlarının ivedilikle hayata geçirilmesidir." ifadesini kullandı.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, halkın cebinden vergi olarak çıkan paranın önemli bir kısmının güvenlik ve savunma harcamalarına gittiğini ifade ederek, "Fakat bu harcamalar halktan saklanıyor." dedi.

2026 yılı bütçesinde faiz ödeneğinin 2,7 trilyon lirayı aştığını dile getiren Parlak, bütçenin yüzde 14,5'inin faize gitmesini eleştirdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, hükümete 2026 yılı bütçesiyle ilgili sorular yönelterek, şu ifadeleri kullandı:

"2026 yılının bütçesi, kiraları düşürecek mi? Refahı arttıracak mı? Faizleri düşürecek mi? Enflasyonu düşürecek mi? Et, süt ve ekmekte ucuzluk olacak mı? Dolar ve avro düşecek mi? Altın kontrolsüz bir şekilde yükselecek mi? Emeklinin yüzü gülecek mi? Çocukların karnı doyacak mı? Gençleri ülkede tutabilecek mi? Esnafı, çiftçiyi, köylüyü koruyacak mı? Bu sorduğum soruların cevabını Bakanlık, AK Parti grubu bize versin. Bu bütçeyi destekleyecek haklı bir neden söyleyin, biz de destekleyelim."

"Terörsüz Türkiye demek daha ileri bir demokrasi demek"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, 2026 yılı bütçesinin, toplumsal iradeyle el ele yürüyen bir siyasi kararlılığın bütçesi olduğunu, popülist söylemlerle değil, gerçekçi hedeflerle hazırlandığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye"nin kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşların hayat standardını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek olduğunu dile getiren Diktaş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Bugüne kadar ülkemizde birçok eser ve hizmetler kazandırdık ancak terörsüz Türkiye bizim gençlerimize ve gelecek nesillere bırakacağımız en büyük eser ve mirasımız' diyerek bu sürece olan samimiyet ve inancımızın da ne kadar güçlü olduğunu göstermiştir. Terör iki konunun en büyük düşmanıdır. Biri kalkınma, biri de demokrasi. Bu sebeple terörsüz bir Türkiye demek daha ileri bir demokrasi, daha güçlü kalkınma hedeflerine ve daha güzel yarınlara ulaşan, toplumsal huzurun artmasıyla ezelden gelen, ebede doğru giden Türk ve Kürt kardeşliğinin, aradan silahlar ve terörün çıkacak olmasıyla daha güçlü bir beraberlik ve tahkimat sağlandığı Türkiye demektir."

Şahsı adına konuşan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, yaptıkları bütçelerin 86 milyonun bütçesi olduğunu belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç tüm mazlum insanların bütçesidir. Bu bütçe, demokrasinin, özgürlüklerin, hakikatin bütçesidir. Bu bütçe, Türkiye Yüzyılı'nın tüm renklerini kapsayan milli birlik ve kardeşlik bütçesidir." dedi.

Şahsı adına konuşan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, bütçenin, emekçinin alın terinin, dar gelirlinin bütçesi olmadığını savunarak, "Bu bütçe, fitreye muhtaç edilmiş, ay sonunu getiremeyen emeklinin bütçesi değildir, binbir zorlukla üretim yapmaya çalışan çiftçinin bütçesi değildir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Genel Kurulda soru cevap bölümüne geçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadelesini eleştiren milletvekilleri olduğunu belirterek, bu konuda sıfır tolerans ilkesinden asla taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini söyledi.

Göktaş, bu konuda Türkiye'nin hangi köşesinde olursa olsun meydana gelen her olayı yakından takip ettiklerini, davalara bizzat müdahil olduklarını söyleyerek, "İl müdürlüklerimizde sadece psikososyal destek sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda hukuki destek de sağlıyoruz, gerektiğinde ise takipsizlik olsa bile itiraz ediyoruz. Mağdurların haklarının korunması için tüm hukuki süreçleri titizlikle takip ediyoruz. 81 ilimizde davalara sadece merkezden müdahil olmuyoruz, 81 ilimizdeki avukatlarımızla müdahil oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın konukevleriyle ilgili konuşan Göktaş, bu sene 2 kadın konukevini ihtisaslaştırdıklarını belirterek, ihtisaslaşmış kadın konukevinin, kadınların 18 yaşına kadar çocuklarıyla birlikte bir arada kalabilecekleri ortamı sağladığını söyledi.

Türkiye genelinde 112'si Bakanlığa bağlı 150 kadın konukevi olduğunu ifade eden Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Diğer kuruluşlara da gerekli destekleri bu kapsamda sağlıyoruz ama kadın konukevi doluluk oranı şu anda yüzde 69. Oraya gelen kadınlara sadece bakmıyoruz, aynı zamanda onları güçlendiriyoruz, hayata tekrar kazandırıyoruz, çocuklarının eğitim hayatlarına yönelik çalışmaları yerine getiriyoruz. Orada güçlendirdiğimiz her kadın tekrar hayata bağlanabilme imkanına da sahip oluyor. Bugün buna rağmen kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 4 yeni kadın konukevini daha inşa edeceğiz çünkü ister istemez bir kadının bile 'ben istedim ama yer bulamadım' demesini istemiyoruz. Gerekli bütün süreçlerle kadınların yanındayız, sadece psikolojik danışmanlıkla değil, Alo 183 ihbar hattımızla, GAMER'le, KADES uygulamasıyla anında vakaları takip ediyoruz."

İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile "Veri ve İstatistik Komisyonu" kurduklarını aktaran Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda, bütün veriler entegre ve tek bir şekilde çıkıyor, veri karmaşasının önüne geçmiş olduk ve düzenli bir şekilde gerek kadın sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili... Kadına yönelik şiddetle mücadelede, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak, bizzat benim başkanlığımda, iki ayda bir Bakanlığımızda bir araya geliyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele asla rehavet kabul etmez. Bu konuda tutumumuz da duruşumuz da nettir. Bu yolda her türlü öneriye, katkıya ve işbirliğine de her zaman açık olduğumu da ifade etmek istiyorum. Hiçbir milletvekili bu hususlarda bana ulaşamadığını ifade edemez çünkü her konuyu bizzat kendi davamız gibi yakından takip ediyoruz. Bu hususta da bütün kadınlarımız müsterih olsun, kadına şiddete sıfır tolerans gösterme yaklaşımına devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 10. maddesi kabul edildi.