TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

Genel Kurul'da milletvekilleri, 2026 yılı bütçe kanunu teklifinin 4. maddesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, "2026 yılı bütçesinin Türkiye'ye yaraşır bir bütçe olmadığını, borç, üretmeden tüketmek, enflasyon ve çözümsüzlük anlamlarına geldiğini" öne sürdü.

Bütçede faiz ve borç kalemlerine işaret eden Aydın, "İktidar dünü tüketti, bugünü tüketti, artık yarınları tüketmeye başladı. Tarımda, hayvancılıkta, sanayide, eğitimde, hemen hemen her alanda 3 çeyrek asırlık bütün birikim bugüne kadar bitirildi." görüşlerini savundu.

Aydın, doğurganlık oranlarının düşmesini vahamet olarak nitelendirerek, "Nüfusumuz azalıyor, yaşlanıyor. Üretim ve istihdam azalıyor, buna karşılık işsizlik, borçlanma, enflasyon ve faiz ödemeleri artıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar'daki üreticilerin ve çiftçilerin sorunlarına değindi.

Şehirdeki çiftçi ve üreticilerin don ve şap hastalığından çok fazla etkilendiğini söyleyen Olgun, şap hastalığı çıkmadan önce alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını, şap aşısının sahaya geç ulaştığını ve hayvanlarını kaybeden üreticilerin uzun süre tazminat beklediğini ileri sürdü.

Çiftçinin üretime, kar etmek için değil, bankalara borç ödemek için devam ettiğini savunan Olgun, "Bu düzen böyle giderse yakında üretecek çiftçi de kalmayacak. Bugün Afyonkarahisar'da çiftçiyi yalnızca piyasa koşulları değil, kredili faizler de nefessiz bırakmaktadır." diye konuştu.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, insan kaynağının 3 boyutlu risk, tehdit ve tehlike sarmalının etkisinde kaldığını, bundan endişe duyduklarını dile getirdi.

Bunları, "sosyal medya odaklı teknolojik bağımlılık", "madde bağımlılığı" ile "kumar ve bahis bağımlılığı" olarak sıralayan Aydın, "Bütün bunların sonucunda toplumsal bir travmaya dönüşen şiddet, cinnet, cinayet, intihar ve boşanma olayları hızla artış göstermektedir. Dahası, adaleti yeşil sahada, emaneti adalet sarayında korumakla yükümlülerin bizatihi istismarda bulunmaları da bu toplumsal yozlaşmada sözün bittiği yer noktasıdır." dedi.

Bağımlılık odaklı sosyal çürüme ve yozlaşmadan arınmanın yegane yolunun, aile, okul ve toplum eğitiminden geçtiğini vurgulayan Aydın, "Aile içerisinde insani, ahlaki ve milli değerlerin yaşatılıp çocuklara taklit yoluyla aktarımı, akabinde okul ortamında daha sistematik ve kuramsal boyutta anlatılıp öğretilerek pekiştirilmesi, nihayetinde toplumsal hayatta somut uygulamaya aktarılması sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Aydın, emeklilerin, asgari ücretlilerin, akademik ve idari personelin maaşlarının iyileştirilmesi gerektiğini de söyledi.

"Sıçrayarak kalkınma, yeni bir ekonomik devrim, yeni bir üretim devrinden birlikte bahsedelim"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, toplumsal çürümenin sınıfsal ve kapitalizmin varoluşsal krizinin kaçınılmaz sonucu olduğunu dile getirerek, "Sermayenin yoğunlaşması ve merkezileşmesi, servet dağılımdaki uçurumun sosyal yaşamdaki karşılığıdır. Bir taraf sınırsızca zenginleşirken milyonların yoksullaşması, suçun da çürümenin de toprağını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Otlu, "sosyal devlet uygulamalarının yok edildiğini, üniversitelilere iş imkanı sağlanmadığını, mülakatların siyasallaştığını" iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, bütçelerin halkı "kaynak" ve "gelir veren" şeklinde görmemesi gerektiğini belirtti.

Toplumda "gelir adaletsizliği" yaşandığını savunan Karabat, "Yoksulluk aşağı doğru yayılmış, zenginlik tepede dar bir kesim tarafından kilitlenmiş ve sınıfsal geçişkenliğin adeta minimize edildiği bir ekonomik düzende yaşıyoruz. Bunlara ' ekonomi politikası hatası' diyemeyiz. Bu bir tercihtir. Bunun adı sınıfsal bir tercihtir ve bedelini milyonlar ödüyor." diye konuştu.

Karabat, seçimde CHP'nin kazandığı belediyelerin halka verdiği sosyal desteklerin öneminden bahsetti.

"Türkiye ekonomisinin büyüdüğüne" yönelik açıklamalara işaret eden Karabat, "Bu büyümelerle övünmeyin. Gelin hep beraber CHP ekonomi programında olduğu gibi sıçrayarak kalkınma, yeni bir ekonomik devrim, yeni bir üretim devrinden birlikte bahsedelim." dedi.

"Hani lekelenmeme hakkı? Size gelince var, başkalarına gelince yok"

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı'nın önceki günlerde Isparta'da bir öğretmenin Nutuk'u göstererek "Kaldır o İngiliz Kemal'in kitabını" sözlerini sarf ettiğine yönelik iddiayı dile getirdiğini hatırlattı.

Buna ilişkin soruşturmada söz konusu öğretmenin o ifadeleri Nutuk için kullanmadığının belirtildiğini aktaran Zabun, "Ortada onun iddia ettiği gibi Atatürk'e karşı herhangi bir hakaret söz konusu değil. Hani lekelenmeme hakkı? Size gelince var, başkalarına gelince yok. O öğretmenin hakkını nerede ödeyeceksiniz? O öğretmeni Atatürk düşmanı ilan ettiniz ve adamı lekelediniz." değerlendirmesinde bulundu.

Zabun, muhalefetin 2026 yılı bütçesine yönelik bazı eleştirilerine tepki göstererek, "Sizin o 'saray' dediğiniz Külliye'nin oluşturmuş olduğu prestije, onu anlamaya ufkunuz yetmez." diye konuştu.

Muhalefetin, AK Parti'ye yönelik "Bu son bütçeniz" ifadelerine ilişkin de Zabun, "Ama her ne hikmetse vatandaş Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı iktidara getiriyor ve sizi yüzüstü yatırıyor." dedi.

Zabun, muhalefetin son yerel seçimlere yönelik sözlerine değinerek, "Siz bu mantıkla giderseniz inanın bir dahaki seçimde ana muhalefet partisinin sıralarında bile oturamazsınız." ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekillerinin, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik davaya ilişkin "yakındığını" anlatan Zabun, bu konuda bir şey söylemek isteyenlerin davada itirafçı olan partililerine bunu söylemesi ve "arınmaları" gerektiğini belirtti.

"Yargılamanın bitmesini hiç beklemeden bu kadar savunmak zaten normal bir davranış değil"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AK Parti'li Zabun'un sözlerine, "Belediye başkanlarımızı Aziz İhsan Aktaş'ın sözleriyle, iftiralarıyla cezaevinde tutuyorsunuz. Birkaç belediyemize tam da bu nedenle kayyum atadınız." şeklinde yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise bu yargılamaların bir kişinin sözüyle gerçekleşmediğini vurguladı.

Kendisine laf atılması üzerine Yenişehirlioğlu, 27 yıl avukatlık yaptığını, bu işi çok iyi bildiğini dile getirerek, "BDDK kararları ortada, tanık ifadeleri ortada, birçok delil var. Dolayısıyla hadiseye bu kadar müdahil olmak ve en azından yargının hadiseyi, meseleyi açıklamasını, soruşturmanın tamamlanmasını, yargılamanın bitmesini hiç beklemeden bu kadar savunmak zaten normal bir davranış değil." değerlendirmelerinde bulundu.

Genel Kurul'da bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Kanun teklifinin 4. maddesi üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu ülke bu sorunu şimdi, bugün bu Meclis ve bu iktidarla çözmek zorundadır, ikinci bir şansı yoktur. Bu iklim bir daha oluşmayacaktır ve ufukta bu liderlerin yerine ikamesi mümkün kimse de gözükmemektedir. Hep birlikte 'ya şimdi ya hiçbir zaman' noktasındayız." dedi.

Şahsı adına söz alan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, 2026 yılı bütçesini eleştirerek, "Siz buna bütçe, biz buna açıkça 'sınıf savaşı belgesi' diyoruz." görüşünü dile getirdi.

EMEP'li Demir'in sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

"Diyarbakır-Erbil arasındaki uçuş talebini hava yolu operatörlerimizle görüşelim'

Konuşmaların ardından Genel Kurul'da soru cevap bölümüne geçildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hükümetin akaryakıt fiyatlarına müdahale etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Fiyatların dünyaya ve serbest piyasa koşullarına göre belirlendiğini belirten Uraloğlu, akaryakıttan alınan ÖTV'nin maktu tutarda olduğunu, her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık Yİ-ÜFE oranıyla güncellendiğini anlattı. Uraloğlu, "Bunun dışında bir vergi yok. Aksine bu yıl ocak ayında Yİ-ÜFE oranının daha altında bir fiyatlama yapılmıştır. Ayrıca benzin üzerine baktığımız zaman KDV ve ÖTV toplam vergi yükü 2002'de yüzde 70,2 seviyesindeyken, şu an itibarıyla bu yaklaşık yüzde 42,2 seviyesindedir." dedi.

Uraloğlu, Sivas-Erzincan-Kars Hızlı Demiryolu Hattı'na yönelik soruya, "Sivas-Erzurum arasının projelerini tamamladık, Erzurum-Kars arasının proje çalışmalarına devam ediyoruz. İlk etapta mevcut hattı iyileştirerek, 100 kilometre hıza eriştirerek rahatlatmış olacağız. Projeyi bitirdiğimizde fizibilitesine göre, yani yük ve yolcu akışına göre inşallah bunu da yatırım programına teklif ederek hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.

"Diyarbakır-Erbil arasındaki uçuş talebini hava yolu operatörlerimizle görüşelim, bu anlamdaki talebi incelesinler, onlar bizden izin istedikleri takdirde biz o izinleri veriyoruz ama tamamen serbest piyasa şartlarıyla bunun oluştuğunu özellikle söylemek isterim." diyen Uraloğlu, Malatya için hızlı tren çalışmasının ilerleyen zaman diliminde hayata geçirileceğini anlattı.

Genel Kurul'da, kanun teklifinin 4. maddesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan değişikliğe yönelik önerge verildi. Kabul edilen önergeyle 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarına yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı.

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 4. maddesi kabul edildi.