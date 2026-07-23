Meclis'te siyasi partilerden gündeme ilişkin değerlendirmeler

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Köklü mirasın farkında olarak, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik vizyonla küresel barışı sağlama yönünde aktif şekilde çabaları sürdürmekteyiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinin incelenmesi sonucu elde edilenleri hatırlattı.

Olayın yaşandığı dönemde bazı siyasilerin Sonel'in lehine açıklamalar yaptığını aktaran Ekmen, siyasilerin bürokrasideki karanlık yerleri aydınlatmakla görevli olduğunu belirtti. Ekmen, "Sıradan bir vatandaşımız ya da bir milletvekili, bir meseleyi gündeme taşıdığında bürokrasiden gelen notlarla olayları savunan, olayın reddi yönünde irade oluşturan siyasi yönetimler Tuncay Sonel vakasından ders alsınlar." dedi.

Sahil şeritlerindeki çevresel kirliliklerin çeşitli tehditlere neden olduğunu vurgulayan Ekmen, sahil bölgelerindeki atıkların kontrol altına alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, iktidarın S-400'lerin üçüncü ülkeye devredilmesiyle ilgili çalışmalar yaptığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Çömez, "Elinize geçirdiğiniz devlet gücüyle kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Kapalı kapılar ardından Birleşik Arap Emirlikleri'yle pazarlık yapıyormuşsunuz, S-400'leri satmak için çaba gösteriyormuşsunuz." diye konuştu.

"Lozan, Kurtuluş Savaşı'nın siyasi ve diplomatik tacıdır"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Lozan Barış Antlaşması'nın yaldızlı saraylarda yazılmadığını belirtti.

Milli Mücadele'nin zaferinin, Lozan Barış Antlaşması'yla meşru abideye dönüştüğünün altını çizen Kılıç, Lozan'ı tanımanın, kavramanın milli vecibe olduğunu dile getirdi.

Filiz Kılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün Lozan'da Türk milletinin bekası, varlık hakları diplomatik ustalıkla güvenceye kavuşturulmuştur. Bizlere düşen, Terörsüz Türkiye idealini bedeli ne olursa olsun hayata geçirmektir. Terörsüz Türkiye bizler için sadece güvenlik stratejisi değil, Milli Mücadele şehitlerimize ödenmesi gereken mukaddes borçtur. Lozan, Kurtuluş Savaşı'nın siyasi ve diplomatik tacıdır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, iktidarın tarımı öncelemeyen politikalar yürüttüğünü ileri sürdü.

Çiftçinin borçlarının arttığını söyleyen Temelli, çiftçinin tarımdan koparılmak istendiğini iddia etti. Temelli, tarımı önceleyen politikalarla adım atılması zamanının geldiğini dile getirdi.

Merkez Bankası'nın, politika faizini yüzde 37'de sabit tuttuğunu aktaran Temelli, iktidarın ekonomi politikasının çöktüğünü savundu.

"İktidarın ekonomik modelinin taşınamaz olduğu anlaşılmalıdır"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 107 yıl önce Erzurum Kongresi'yle Milli Mücadele'nin şahlanışının işaretinin verildiğini, Lozan Barış Antlaşması'nın da Türkiye'nin tapu senedi şeklinde herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

Merkez Bankası'nın, politika faizini yüzde 37'de sabit tuttuğunu aktaran Emir, "İktidarın ekonomik modelinin taşınamaz olduğu, milletin sırtında kambur olduğu anlaşılmalıdır. Trilyonlarca lirayı faiz baronlarına ödemeyi durdurun. Türkiye'de resmi enflasyon yüzde 32 ama vakıf üniversitelerinin önünü açmışsınız, büyük saltanat var orada. Vakıf üniversitelerinin pervasızca zam yapabilmesinin önüne geçilmelidir." diye konuştu.

"Kısır çekişmelere ülkemizi hapsedemeyiz"

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzurum Kongresi'yle, emperyalizme, işgal girişimlerine karşı milletin iradesinin ortaya konduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde "Devlet nerede? AFAD, Kızılay nerede?" denilerek devletin ve kurumlarının çabalarının ortadan kaldırılmak istendiğini belirten Gül, AFAD'la, Kızılay'la, sivil toplum kuruluşlarıyla devletin ve milletin asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığını anlattı.

Türkiye'nin kadim bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Köklü mirasın farkında olarak, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik vizyonla küresel barışı sağlama yönünde aktif şekilde çabaları sürdürmekteyiz. Son NATO Liderler Zirvesi de bunun önemli göstergelerinden birisidir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ortaya koyduğumuz vizyonla güçlü geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Küresel medeniyet inşasından bahsederken, biz kısır çekişmelere ülkemizi hapsedemeyiz."

Kaynak: AA