Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, " Türkiye'yi tehdit edecek hangi unsur varsa onlarla da mücadele edeceğiz. Kararlı bir şekilde Terörsüz Türkiye'de başarılı olacağız. Burada asla 'başarılı olamayacağız' diye bir endişemiz, bir şüphemiz yok." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM'de kurulan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonuna, engelli bir milletvekili yerine AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığa seçilmesini eleştirdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin de değerlendirme yapan Kaya, "Girdiğimiz bu kritik aşamada artık toplumsal rızayı üretmeye dönük siyasi iktidarın mutlaka ama mutlaka daha net bir şekilde bu süreci sahiplenmesi, olası süreçleri daha iyi yönetmesi gerektiğini ifade ediyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, engellilerin çok sıkıntılı durumda, yarısının işsiz, diğer yarısının da sosyal yardıma bağlı olduğunu savundu.

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerine yönelik de değerlendirmede bulunan Kavuncu, söz konusu oranlarla "memurun, emeklinin, çalışanların hakkına göz dikildiğini" ileri sürdü.

Kavuncu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere zam önergesine ilişkin, "Enflasyon bu ülkede herkesi etkiliyor. Kamuda çalışanların neredeyse yüzde 90'ı açlık sınırının altında ücret alıyor. Bu verilen imkan bütün kamuda çalışanlara verilmeli, gerekirse kademeli şekilde verilmeli." diye konuştu. Söz konusu kararın ciddi tartışmalara yol açtığını iddia eden Kavuncu, konunun tekrar gözden geçirilmesini istedi.

"Bu düzenleme, sadece bürokratik bir durum değildir"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, engelliliğin bir eksiklik veya noksanlık olmadığını vurguladı.

Her sağlıklı bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkati çeken Kılıç, "O sebeple engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak bir lütuf değil, boynumuzun borcudur. Onların sokakta, kamuda, iş hayatında, sosyal yaşamda 'Ben de varım' diyebilmesi bu toplumun medeniyet karnesidir. Farkındalığın arttığı, eşit, erişilebilir, engelsiz bir Türkiye bir an önce ulaşmak istediğimiz hedefimizdir. Yine, engelli öğretmenlerimize ek kontenjan atamasının yapılması da Milli Eğitim Bakanlığımızdan bizim talebimizdir." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, bütçe ve kamu kaynaklarının dağılımında engellileri dikkate alan bir "hak paylaşımı" olmadığını iddia etti.

Kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin "eşitsizlik ve ayrımcılık" olduğunu ileri süren Temelli, "Dolayısıyla verilen söz tutulmamıştır. Buradan henüz komisyon aşamasındaki bu yargı paketinin bu anlamda hemen düzeltilmesini talep ediyoruz. Hasta tutsakları, infazda eşitsizlikleri, gözlem idare kurullarının yapmış olduğu suçları ortadan kaldıracak ve tabii ki siyasi mahpusları da kapsayacak düzenlemeler bir an önce gündeme alınmalıdır." dedi.

"Ülkede masum insanlar cezaevinde"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK'in enflasyonu açıklarken "doğru rakamları vermediğini" iddia ederek, "Ya, bu adamlar markete girdiği zaman birkaç ürünü seçiyor, milyonların pek almadığı ürünlerle bir ortalama yapıyor. Halkla dalga geçiyor." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma üzerine yapılan değerlendirmelerde masumiyet karinesine, dosya gizliliğine ve sanık haklarına saygı duyulması gerektiğini dile getiren Başarır, "Cezaevinde olan, haklarında hiçbir delil yokken aylardır mağdur olan insanlar hakkında şu koltuklardan algı yapmayalım. Gelsin, yargılamayı takip etsinler." diye konuştu.

Ülkede "adalet sorunu" olduğunu iddia eden Başarır, "Ülkede masum insanlar, gazeteciler, gençler cezaevindedir. Milletvekilleri, seçilmişler cezaevinde. Burada olan milletvekilleri bu sorunu çözecekken bu sorunu daha fazla alevlendirmesin. Bu sorunu hep beraber çözelim diyorum." ifadesini kullandı.

"Güçlü bir şekilde yanlarında olmaya gayret edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, yaşam önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracak engelsiz bir hayat için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Engelliler konusunda çok önemli devrimler, reformlar ve adımlar attıklarını vurgulayan Gül, "Dört duvar arasında yaşamak zorunda kalan engellileri hayatın merkezine alacak şekilde düzenlemeler yaptık ve bu meseleye biz sadece yardım yapılan bir mesele olarak değil hak ve adalet, nefaset meselesi olarak yaklaştık. Engelli vatandaşlarımızın tüm sorunlarını ortadan kaldırmak bizim temel ödevimizdir, bu konuda her türlü gayretimizi de sürdürmeye, onların yanında olmaya, güçlü bir şekilde yanlarında olmaya gayret edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemine vurgu yapan Gül, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik şunları söyledi:

"AK Parti, Cumhur İttifakı olarak bu meseledeki yaklaşımız politik, gelecek bir oy değil, buradaki temel yaklaşımımız Türkiye'nin güçlü geleceğidir. AK Parti'ye gelecek bir ilave oydan ziyade Türkiye'nin ortak bekasına ve geleceğine yönelik atılan bir adım. Dolayısıyla bu çalışma ve çabalar politik çıkarlar değil, 86 milyon vatandaşımızın ortak çıkarları merkezine alınarak yapılırsa faydalı olur. Burada, Türkiye, gündemine hakimdir ve bu anlamda, Türkiye'yi hem içeride hem dışarıda tehdit edecek bütün terör örgütleriyle, Suriye sahası da dahil olmak üzere Türkiye'yi tehdit edecek hangi unsur varsa onlarla da mücadele edeceğiz. Kararlı bir şekilde Terörsüz Türkiye'de başarılı olacağız. Burada asla 'başarılı olamayacağız' diye bir endişemiz, bir şüphemiz yok."

Gül, "Barzani Karargahı Sözcülüğü"nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan açıklamalarını tasvip etmediklerini, düzeltilmesini beklediklerini belirterek, "Bu konuda Sayın Bahçeli'nin cesur ve yapıcı açıklamaları, tutumları her zaman milletimizin gözü önünde ve milletimizin takdirindedir." dedi.