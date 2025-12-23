TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisi'nin "emeklilerin sorunları", İYİ Parti'nin "insansız hava araçları", DEM Parti'nin "asgari ücret", CHP'nin "basın özgürlüğü"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye'de emekliliğin artık dinlenme dönemi olmaktan çıktığını, hayatta kalma mücadelesine dönüştüğünü ileri sürdü.

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli olduğunu belirten Kısacık, "Türkiye'de en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira ama aynı Türkiye'de tek başına yaşayan bir insanın yoksulluk sınırı 24 bin lirayı aşmış durumda. Büyük şehirlerde kira minimum 15 bin lira. Bu ülkede artık emekliler evde değil, günlük kiralanan ucuz otel odalarında yaşıyor." diye konuştu.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Milli Savunma Bakanlığınca, Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Çirkin, Türk Silahlı Kuvvetlerini ya da savunma sanayiini yıpratmama adına sert bir konuşma yapmayacağını, böyle bir tutumu doğru bulmadığını ancak bu olayın da soruşturulması gerektiğini belirtti.

Rusya'dan S-400 füzelerini aldıktan sonra ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardığını dile getiren Çirkin, "S-400 konusunda neden eyvallah edeceğiz. Bunu almak hataydı ama bunun hesabını neden verelim? Bugünün şartlarında S-400'leri iade etme konusunda yalvaracağımız yerde, koyalım dinamiti patlatalım. Parasını verdik, bu bizim. Kimseye eyvallah etmeyelim" dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, asgari ücrete ilişkin tartışmalara değinerek bu konuya iktidarın adaletli yaklaşmadığını ileri sürdü.

Asgari ücretin bir lütuf değil, anayasal bir hak ve insanca yaşamın asgari koşulu olduğunu dile getiren Aydeniz, "Gelinen noktada asgari ücret yalnızca hayatta kalmaya zorlanan bir ücrete dönüşmüştür. Kira, gıda, enerji ve ulaşım giderleri her ay artarken, neredeyse aldığımız nefesin bile vergisi varken asgari ücretli daha ayın başında borçla yaşamaya mahkum bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Ankara Milletvekili Onur Konuralp, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) verilerine göre 2024 yılında AHİM'de aleyhinde en fazla başvuru yapılan ülkenin Türkiye olduğunu aktardı.

Konuralp, 2024'te Türkiye aleyhinde 21 bin 600 başvuru yapıldığını, Türkiye hakkında verilen 73 karardan 67'sinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en az bir maddesinin ihlal edildiğine yer verildiğini belirtti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye'de çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik bir medya ortamının olduğunu belirtti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.