TBMM'de Niğde ve Batman'ın Sorunları Gündeme Geldi

TBMM Genel Kurulu'nda, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, şehrin modernizasyonu için yapılan yatırımları anlatırken, DEM Parti Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Batman'daki işsizlik ve tarım sorunlarından bahsetti. Ayrıca, CHP Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli'deki kozmetik fabrikasında yaşanan yangını ihmal olarak değerlendirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

Bingöl, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde'yi modern bir kent haline getirmek için son dönemde yaptıkları yatırım ve hizmetleri anlattı.

Şehre yapılan sağlık, sanayi ve altyapı yatırımlarına değinen Uzkurt, Niğde'nin sadece tarımıyla değil, tarihi, kültürü, sanatı, üniversitesi, sporu ve ekonomisiyle Anadolu'nun ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Dem Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Batman'ın en büyük sorunlarından birinin işsizlik olduğunu söyledi.

Kentteki tekstil fabrikalarının bir kısmının kapanması nedeniyle binlerce kişinin işsiz kaldığını söyleyen Tiryaki, üç tarafı nehirlerle çevrili şehirde tarım ve hayvancılık alanında da önemli sorunların bulunduğunu ileri sürdü.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangını "büyük bir ihmal ve sorumsuz" olarak niteledi.

Fabrikaya ilişkin denetimlerin yapılmadığını belirten Çiler, yaşanan olay için "kaza değil göz göre göre gelmiş ihmaller zincirinin son halkası" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
