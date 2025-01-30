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TBMM'de Muhalefet Partilerinin Önerileri Kabul Edilmedi

TBMM'de Muhalefet Partilerinin Önerileri Kabul Edilmedi
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TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Gündemde kayyum uygulamaları, özel okul ücretleri, yargı siyasallaşması ve basın özgürlüğü konuları öne çıktı.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "kayyum", İYİ Partinin "özel okullar", DEM Partinin "yargı" ve CHP'nin "basın özgürlüğünün korunması"na ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye'deki kayyum uygulamalarının demokrasi, hukuk ve devlete olan güveni zedelediğini savundu.

Son dönemde yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı belediyelere yönelik görevlendirmeleri eleştiren Kaya, İçişleri Bakanlığınca Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın da dün görevden uzaklaştırıldığını anımsattı. Kaya, "İlk derece mahkeme karar verir, istinaf onaylar, Yargıtay onayladıktan sonra da kesin hükme dönüşür. İlk derece mahkemenin verdiği karar kesin hüküm değil, soruşturmadan bir farkı yok, her an istinaf ya da Yargıtaydan bozulabilir. Kesin hükme kadar herkes masumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, özellikle büyük şehirlerde bir yıllık özel okul ücretinin 1 milyon liraya kadar çıktığını belirterek, "Böyle fahiş bir fiyat uygulaması kabul edilemez. Bu konuda bir araştırma yapılsın, tedbir alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, muhalefetin susturulması ve baskı altına alınması için yargının siyasallaştırıldığını iddia etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise yargının siyasallaşmadığını ifade ederek, hiç kimsenin suç işleme özgürlüğünün olmadığını ve suç işleyen herkesin cezasını çekeceğini söyledi.

Türkiye'de yargının, siyasi iktidarın aracı haline geldiğini geçmişte çok gördüklerini dile getiren Alan, "Yargının siyasallaşmasını, Yassıada yargılamasında Başbakanın idam kararını veren Salim Başol'un, 'sizi buraya getiren güç böyle istiyor' dediği zaman, 28 Şubat sürecinde, Adalet Bakanının 'gitmeyin' demesine rağmen darbecilerin ayağına koşarak giden yüksek hakimleri izlerken, CHP'nin Adalet Bakanlarından Mehmet Moğultay'ın 'Ben CHP'lileri işe almayacağım da MHP'lileri mi bakanlığa alacağım?' dediğinde, başörtüsünü savunduğu için irticanın odağı haline geldiği iddiasıyla partilerin kapatıldığı zaman gördük." ifadelerini kullandı.

"Bir gazeteci açıkça bir suç teşkil eden eylem gerçekleştiriyor"

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Halk TV yayınında "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından başlatılan soruşturmayı eleştirerek, gazetecileri korumayan, konuştuğu ve yazdığı için cezalandıran bir sistem olduğunu öne sürdü.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise suç teşkil eden bir eylem gerçekleştirildiğinde, gazeteci kimliğinin bir imtiyaz kalkanı olarak kullanılamayacağının altını çizdi.

İzinsiz ses kaydı almanın, bu kaydı başkasına verme ve yaymanın gazetecilik faaliyeti olmadığını vurgulayan Böhürler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizinle telefon konuşması yapan bir bilirkişinin izinsiz ve habersiz olarak ses kaydını almak ve başkasıyla paylaşmak gazetecilik faaliyeti sayılmaz. Konunun yargıya taşınmasına sebep olan suç iddiası, kaydetmek, başkasına vermek ve yaymaktır. Bir gazeteci açıkça bir suç teşkil eden bir eylem gerçekleştiriyor ve bu konuda diğer gazeteci meslektaşları tarafından uyarıldığı halde bu kaydı medyaya servis ediyorsa yargıya muhatap olmuştur. Önergede iddia edildiği gibi ortada ne bir sansür ne de düşünceyi açıklamakla ilgili bir sorun yoktur. Anayasa'nın 20'nci maddesine aykırı hareket edilmiştir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
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