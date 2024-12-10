Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti

TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulunda bugün Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alındı. Görüşmelere verilen arada DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sohbet ettiği görüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Hararetli geçen görüşmelerde zaman zaman tansiyonun yükseldiği de görülürken; bugün objektiflere yansıyan bir kare dikkat çekti. Genel Kurula verilen arada DEM Partili Sırrı Sakık ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir süre sohbet ettiği görüldü. O anlar Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın objektifine yansıdı.

TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti

BAHÇELİ BAKIRHAN'I ALKIŞLAMIŞTI

Dün de TBMM'deki görüşmeler sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
img

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! GİRONA LİVERPOOL maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.