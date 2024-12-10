TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
TBMM Genel Kurulunda bugün Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının bütçeleri ele alındı. Görüşmelere verilen arada DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sohbet ettiği görüldü.
TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.
DİKKAT ÇEKEN KARE
Hararetli geçen görüşmelerde zaman zaman tansiyonun yükseldiği de görülürken; bugün objektiflere yansıyan bir kare dikkat çekti. Genel Kurula verilen arada DEM Partili Sırrı Sakık ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir süre sohbet ettiği görüldü. O anlar Sözcü'den Zekeriya Albayrak'ın objektifine yansıdı.
BAHÇELİ BAKIRHAN'I ALKIŞLAMIŞTI
Dün de TBMM'deki görüşmeler sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bakırhan'ı alkışlamıştı.