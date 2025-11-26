TBMM'de Asgari Ücret Önerileri Kabul Edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "asgari ücret", İYİ Parti'nin "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri", DEM Parti'nin "kadınların iş gücüne katılımı" ve CHP'nin "askerlik görevi ifası sırasında yaşananlar"a yönelik grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, ülkede çalışan her iki kişiden birinin asgari ücretle geçinmeye çalıştığını öne sürdü.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyleyen Aydın, "Sendikalar, işçiler, patronlar karşı karşıya. Hükümet ne yapıyor? Kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirdiği gibi şimdi de işveren ile işçiyi, sendikayı karşı karşıya getiriyor. Bunu yapısı gereği gibi incelemeye, irdelemeye, bu işin hakkını vermeye ihtiyacımız yok mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını irdelemeye, değerlendirmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, yıllardır uygulanan ekonomik tercihlerin sonucu olarak asgari ücretin açlık sınırının altına düştüğünü, denetim eksikliklerinin de emeği daha savunmasız bıraktığını savundu. Türkiye'nin 2023 Satınalma Gücü Paritesi'nin, Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 27 altında kaldığını ifade eden Akalın, "Bu, yalnızca ekonomik bir gösterge değildir; bu oran vatandaşlarımızın Avrupa'daki akranlarına kıyasla ne kadar zor şartlarda yaşadığını göstermektedir." dedi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının mutlaka değiştirilmesi gerektiğini belirterek, komisyonun, işçilerin itirazlarını, sendikaların raporlarını ve toplumun geniş kesimlerinin beklentilerini dikkate almadığını ileri sürdü.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, iktidarın yanlış ekonomik politikaları sonucu Türk parasının her geçen gün yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiğini ve toplumun büyük bir kesiminin fakirleştiğini söyledi.

Asgari ücretle ocak ayında 55 kilogram, bugün 36 kilogram kıyma alınabildiğini iddia eden Akbulut, "Bugün asgari ücreti ne kadar artırırsak artıralım, enflasyonun, yabancı para birimleri karşısında Türk lirasının değersizleştirmenin önüne geçemediğimiz müddetçe ne yazık ki bu derinleşen yoksulluğu, hayat pahalılığını yaşamaya devam edeceğiz. Biz, bu düzeni değiştireceğiz, CHP'nin iktidarında her kesimin yüzlerini güldüreceğiz." diye konuştu.

"Emekçiler enflasyon karşısında korunmasız bırakılmamıştır"

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, asgari ücretin, milyonlarca emekçinin alın teri olduğunu ve popülist bir tartışma başlığı değil milletin refahını merkeze alan çözüm odaklı bir mesele olduğunu kaydetti.

Çalışanların hakkını gözeten her öneriyi ciddiyetle değerlendireceklerini dile getiren Korkutata, şöyle devam etti:

"Ancak bugün önümüze konulan öneri hem anayasal kapsam bakımından doğru bir yöntem değildir hem de ülkemizdeki gerçek tabloyu yansıtmamaktadır. Öneri metninde asgari ücretin yetersiz kaldığı yönünde çeşitli değerlendirmeler yer almaktadır. Elbette çalışanlarımızın yaşadığı her güçlük bizim için son derece kıymetlidir ve tüm taleplerini dikkatle takip ediyoruz ancak bilinmelidir ki AK Parti iktidarları döneminde asgari ücret reel olarak en güçlü artışları yaşanmış, vergi muafiyeti getirilerek çalışanın eline geçen net tutar güçlendirilmiş, böylece emekçiler enflasyon karşısında korunmasız bırakılmamıştır."

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan uluslararası normlara uygun bir yapı olduğunun altını çizen Korkutata, komisyonun yapısını siyasi tartışmalarla zayıflatmak yerine her zaman sosyal diyaloğu ve uzlaşıyı güçlendirmekten yana olduklarını kaydetti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da daha sonra vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.