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TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılışı Gerçekleştirildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk Anıtı önünde çelenk bırakmasının ardından yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Başkanvekilleri, parti grup başkanları ve milletvekilleri katıldı. Tören alanında terör saldırısı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.