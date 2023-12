TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfa'da konuştu Açıklaması

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, İsrail'in, Filistin'e yaptığı zulümle, katliamla, soykırımla kendi sonunu hazırladığını söyledi.

Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Projenin Açılışı" programında, böylesine hayırlı ve yararlı eserlerin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Şanlıurfa'nın hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade etti.

Ak Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Şanlıurfa'ya sayısız eser kazandırıldığını dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Her geçen gün Şanlıurfa değişti, gelişti, farklı bir noktaya geldik. Şanlıurfalı hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak bizim ana vazifemizdir. Var olan sorunlarına çözüm bulmak bizim ana vazifemizdir. Talepleri için koşmak, koşuşturmak bizim ana vazifemizdir. İnşallah bundan sonra da Şanlıurfa'nın her ihtiyacı için Şanlıurfalı hemşehrilerimizin her bir talebi için ve sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden milletvekillerimizle, valimiz başta olmak üzere ilimizin bürokratlarıyla, Ankara'da bakanlarımızla ve bütün birimlerle el ele koşmaya gayret edeceğiz. Eser siyasetiyle Türkiye'nin dört bir yanını dev projelerle, devasa eserlerle donattık. Türkiye'nin her yandan değişmesine, gelişmesine büyük katkı verdik. 20 yıl önceki Türkiye'nin sahip olduğu yollarla 20 yıl önce Urfa'nın sahip olduklarıyla bugünü yan yana koyduğumuzda aradaki mesafeyi daha iyi görüyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki yerel seçimlerde Urfalı hemşehrilerimizden Urfa'nın yerelde de emanetini daha güçlü bir dua ve destekle ele aldığımızda Şanlıurfa'yı Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, onun gösterdiği istikamette daha ileri hep beraber taşıyacağız."

Ak Parti'li belediyelerin eserde de hizmette de hizmetkarlıkta da milletin derdine derman olmada da bir numara olduğunu ve en önde yarıştığını ifade eden Bozdağ, "Ankara'yı Ankara yapan AK Parti'dir. İstanbul'u İstanbul yapan AK Parti'dir, Şanlıurfa'yı bugün geldiği noktaya taşıyan AK Parti'dir. Türkiye'nin imkanlarını adil bir şekilde dağıtan her ile, her yere ulaştıran AK Parti'dir. Biz bu memleketin sahip olduğu kaynakları dosdoğru toplayıp ihtiyacı olanlara dosdoğru aktaran bir anlayışla, devasa projeleri hayata geçiren adımlarla yolumuza devam ettik." dedi.

"Sesini yükselten devlet Türkiye devletidir"

Bozdağ, İsrail'in Filistin'de yaptıklarına işaret ederek, dünyanın bu feryatları duymadığını, olan biten karşısında hakkı söylemekten, hakkı teslim etmekten imtina ettiğini dile getirdi.

İsrail'in yaptığı zulüm, katliamlar ve soykırım karşısında susan uluslararası örgütlerin varlığını kendi elleriyle yok ettiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Çok net söylüyorum; İsrail'in attığı bombalarla, yaptığı zulüm, katliam ve saldırı, soykırımla esasında öldürdüğü Birleşmiş Milletlerin meşruiyetidir. Allah'ın izniyle Rabbimin de inayetiyle bütün bu vicdanı kurumuşlara vicdanı hatırlatacak ve o masumların ölümüne 'dur' diyecek yine azim ve kararlılık içinde mücadele eden yegane ülke Türkiye'dir. Sesini yükselten halk Türk halkıdır. Sesini yükselten devlet Türkiye devletidir. Sesini yükselten lider Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz yalnız kalsak da hakkın ve haklının hür ve cesur sesi olmaya, dünyanın dört bir yanında zalime zalim demeye ve mazlumların hak ve hukukunu savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Rabbim bu yolda vereceğimiz her mücadelede bizlerin yardımcısıdır. Ben ona yürekten inanıyorum. İsrail, yaptığı zulümle, katliamla, soykırımla kendi sonunu hazırlıyor."

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kente kazandırılan eserlerin tüm Şanlıurfalılara hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından 100 projenin açılış kurdelesi Bozdağ ve protokol üyelerince kesildi.