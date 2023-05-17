TBMM Başkanı Şentop gençlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop:

"100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı çekişmeleri ortadan kaldırmış değildir. Bugün tartıştığımız konular 100 yıl önce tartışılmış"

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı çekişmeleri ortadan kaldırmış değildir. Bugün tartıştığımız konular 100 yıl önce tartışılmış" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 19 Mayıs Gençlik Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda 81 il, KKTC ve Azerbaycan'dan gelen gençlerle bir araya geldi.

Şentop, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı çekişmeleri ortadan kaldırmış değildir. Bugün tartıştığımız konular 100 yıl önce tartışılmış. 100 yıl önceli ruhu muhafaza etmesi lazım. Türkiye dünyada hareket halinde olursa varlığını sürdürür. Sürekli dinamizmi içinde olmalı" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de gençlere hitap etti.