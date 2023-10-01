TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışında resepsiyon düzenledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Uzun bir aradan sonra verilen bu resepsiyona çok sayıda bakan, milletvekili, büyükelçiler katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Uzun bir aradan sonra verilen bu resepsiyona çok sayıda bakan, milletvekili, büyükelçiler katıldı.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bu akşam Meclis'te resepsiyon düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile eşi Sevgi Kurtulmuş resepsiyona ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, kuvvet komutanları, AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, YSK Başkanı Ahmet Yener, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilleri ve gazeteciler katıldı.