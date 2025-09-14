TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Gümüş Madalya Sahiplerine Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar'ı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin spordaki başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Buse Naz Çakıroğlu'nu ve Büşra Işıldar'ı tebrik ediyor, yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.