TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Gümüş Madalya Sahiplerine Tebrik

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar'ı sosyal medya üzerinden kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin spordaki başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Buse Naz Çakıroğlu'nu ve Büşra Işıldar'ı tebrik ediyor, yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
