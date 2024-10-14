TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Türkiye Daimi Temsilcisi ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de gerçekleşen Parlamentolar Arası Birlik 149. Genel Kurulu kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. - CENEVRE