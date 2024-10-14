Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Türkiye Daimi Temsilcisi ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de Türkiye Daimi Temsilcisi ile Görüştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de gerçekleşen Parlamentolar Arası Birlik 149. Genel Kurulu kapsamında, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu Cenevre'de Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy ile bir araya gelerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Dünya Ticaret Örgütü Numan Kurtulmuş Diplomasi Politika Ekonomi İsviçre Türkiye cenevre Dünya

Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş

Bizim Çocuklar'dan tarihi geri dönüş

 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı
AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 15 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İzlanda Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İzlanda Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu? İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hamza Aydoğdu MEB Bakanı mı olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.