TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı ile Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Asya Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş ikili temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş temasları çerçevesinde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihi kardeşliği her alanda güçlendirecek yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdiğimiz görüşmede, Can Azerbaycan ile her zaman omuz omuza olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Tek millet, iki devlet anlayışıyla birliğimiz daim olsun" ifadesini kullandı. - BAKÜ