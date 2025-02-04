TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna-Rusya savaşının ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, savaşın başından itibaren her iki ülkeyle de görüşebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu savaşın sonlandırılması için inisiyatifler kullanmaya gayret ettiklerini belirtti.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde her iki tarafın da kabul edebileceği adil ve onurlu bir barışın temin edilmesini arzuladıklarını vurgulayan Kurtulmuş, gelinen noktada barışa daha yakın olunduğunu, barışın temin edilmesi için de uluslararası camianın çok ciddi bir baskı ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın bütün dünyayı ilgilendiren bir yayılma potansiyeli taşıdığının altını çizen Kurtulmuş, bu savaşın durdurulması ve Ukrayna halkının daha büyük acılar çekmesinin önlenmesi için bir an evvel onurlu bir barışın ortaya konulmasını istediklerini dile getirdi.

TBMM olarak, bu krizin ortaya çıktığı ilk andan itibaren Ukrayna parlamentosuyla çok yakın ilişki içerisinde olduklarını, parlamentolar arası dostluk gruplarının görüşmeler yaptığını, ayrıca AGİT PA, NATO PA, AKPM gibi bütün uluslararası platformlarda ve konferanslarda Ukrayna meselesindeki net duruşlarını ortaya koyduklarını belirten Kurtulmuş, kalıcı barışın sağlanmasının ardından, büyük bir yıkım yaşayan Ukrayna'nın rehabilitasyonu ve yeniden imarı sürecinin büyük önem arz ettiğini, dost ve müttefik Ukrayna'nın yeniden imarı ve rehabilitasyonu sürecinde son derece aktif ve samimi bir şekilde yer almayı arzuladıklarını kaydetti.

Ukrayna hükümetinin Kırım Türkleri, Gagavuz Türkleri ve Ahıska Türkleri ile ilgili ortaya koyduğu dostça yaklaşımlar dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, ayrıca Türk firmalarının Ukrayna ile irtibatlarını sürdürdüğünü, Türk iş dünyasının Ukrayna'nın yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkması için desteğini vermeye hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ise Rus saldırılarının Ukrayna şehirlerinde devam ettiğini, can kayıplarından dolayı büyük bir trajedinin yaşandığını söyledi.

Ukrayna'nın zor döneminde yanında olan ve ülkenin toprak bütünlüğüne destek veren Türk halkına, TBMM'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Stefanchuk, Türkiye'nin desteklerini değerli bulduklarını ifade etti.

İki ülkenin meclisleri arasındaki dostluk bağlarından memnuniyet duyduklarını söyleyen Stefanchuk, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u başkent Kiev'e davet etti.

Ukrayna'nın adil barış planına verdiği destek dolayısıyla da teşekkür eden Stefanchuk, Ukrayna'nın tam kapsamlı bir NATO üyeliğinin olmadığı senaryoyu hayal edemediklerini, Ukrayna'nın güvenliğinin bölgenin ve dünyanın güvenliği olduğunu söyledi.