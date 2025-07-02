TBMM Başkanı Kurtulmuş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmenin detaylarına yer verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
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