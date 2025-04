TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'teki "Emekçilerle Buluşma" programında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Herkesin emeğini en iyi şekilde korumak, emeğin hakkını güçlü bir şekilde ona vermek ekonomik istikrarın da gereğidir, ekonomik kalkınmanın da en önemli şartlarından birisidir." dedi.

Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen "Emekçilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, milli iradenin karargahı ve tecelligahı, demokrasinin kalbi TBMM'de emekçilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Kurtulmuş, "1 Mayıs'ın, Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, barış ve kardeşliğin pekişmesine, iç kalemizin tahkim edilmesine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, dünyanın, büyük değişimler yaşadığı bir dönemden geçtiğini anımsatarak, bu süreçte yüksek teknolojiler ve küreselleşmenin, ülkelerin siyasi yapıları gibi ekonomik düzenini etkilediğini, öncelikli sektörleri farklılaştırdığını ve çalışma hayatına kalıcı tesirler bıraktığını söyledi.

Bu gelişmelerle bazı mesleklerin ortadan kaybolduğunu, yeni mesleklerin ortaya çıktığını ve özellikle eğitim alanında teknolojik devinime uygun yeni eğitim programları gerçekleştirmenin ülkeler için önceliklerden birisi haline geldiğini anlatan Kurtulmuş, "Özellikle günümüzde yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar, bilgi teknolojilerinde alabildiğince hızlı bir şekilde atılan adımlardan enerji teknolojilerine, tarım teknolojilerine kadar her alandaki gelişmelerin çalışma hayatını çok açık bir şekilde etkilediğini, hatta buna bağlı olarak devlet kurumlarının organizasyonlarındaki değişimlerin de memurlar açısından çalışma hayatını yakından etkilediğini biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu ekonomik gelişmeleri takip eden değil, bunları yönlendiren bir ülke olarak yolumuza devam etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük tarifelerinin yeniden düzenlenmesinden bölgesel olarak transit geçiş yollarının yeniden tanımlandığı bir dönemin içine girildiğini belirten Kurtulmuş, bu dönemin, sadece uluslararası ilişkileri değil, ülkelerin ekonomik yapılarını şimdiden öngörülemeyen birtakım değişimlerle karşı karşıya bırakacağına dikkati çekti.

"Bugün emek, sadece alın terinden ibaret değildir; akıl terinden de bahsediyoruz"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin geçen bir asırda büyük ekonomik ve siyasi zorluklardan geçtiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir asrın sonunda Türkiye bambaşka bir yere geldi. Önümüzdeki süreç, dünya bu kadar hızlı, köklü değişimlere sahne olurken; Türkiye için kendisine yeni bir yönelimi hedef almasının gerektiği bir süreçtir. Türkiye'nin ikinci yüzyılını, Cumhuriyetimizin ikinci asrını hep beraber sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz. Bunun için de en önemli meselelerimizden birisi içerideki birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmek, bunun en önemli unsurlarından birisi olan çalışma hayatındaki ahengi ve işbirliğini artırmak, özellikle bütün bunların üstünde iktisadi refah, gelişme, refahın hakça bölüşümü ve özellikle ekonomik istikrarın sürdürülmesidir. Bunu, önümüzde çok önemli bir ödev olarak göreceğiz. Böylece işçisiyle, işvereniyle hep beraber meselelerimizi ortak platformlarda konuşacağız. Güçlü büyük Türkiye istikametinde hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Yeni dönemin ortaya çıkardığı bütün gelişmeleri yakinen takip edeceğiz ve pastamızı büyüterek; büyüttüğümüz pastayı hakça, adil bir şekilde paylaşmayı kendimize vazife telakki edeceğiz."

Bundan 50-60 sene önce iş dünyası ve emekle ilgili konuşulurken, alın terinden bahsedildiğine işaret eden Kurtulmuş, "Bugün emek, sadece alın terinden ibaret değildir; akıl terinden de bahsediyoruz. Yani entelektüel teknolojiler dediğimiz teknolojilerdeki gelişmeler, bu alanda ortaya konulan atılımların aslında bir ülkenin ekonomik yapısını nasıl etkilediğini de çok iyi biliyoruz. Sadece örnek olarak söylüyorum. Uluslararası alandaki bütün temaslarımızda önümüze gelen Türkiye'yle ilgili birkaç önemli husustan birisi de özellikle yüksek teknolojilerde son yıllarda gösterdiğimiz başarılar ve milli savunma sanayinde kaydetmiş olduğumuz mesafedir. Dünyanın her yerinde takdirle karşılanan bu husus, hiç şüphesiz alandaki gelişmelerin gereğini anlamak, onun önünden gitmek ve o çerçevedeki gelişmeleri, akıl gücünü, entelektüel sermayeyi artıracak çabaları ortaya koymakla mümkün oldu." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin, özellikle savunma sanayi ve yüksek teknolojilerdeki başarılarında, işçi, işveren ve devlet olarak ortakça atılan adımların etkisinin olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmayı başarabilelim"

En kutsal varlık olan emeğin hakkını ve değerini artırarak yola devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Herkesin emeğini en iyi şekilde korumak, emeğin hakkını güçlü bir şekilde ona vermek ekonomik istikrarın da gereğidir, ekonomik kalkınmanın da en önemli şartlarından birisidir. Bundan 20-30 sene evvel çok büyük paralar kazanan sektörlerdeki iş gücünün artık görece olarak daha az kazandığı, bazılarının tamamıyla ortadan yok olduğu bir döneme girdik. Ama işte tam da burada emek, sermaye grupları ve onların hepsinin üstünde adaleti sağlamakla yükümlü olan devlet bir araya gelerek kardeşlerimizin, emekçilerin, işçilerin, memurların hakkını hukukunu savunmak ve kimsenin bu iktisadi gelişmeden geride kalmaması için ortak çaba sarf etmek durumundayız."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin, bugünün zor küresel rekabet şartları içerisinde dünyanın her yerinde herkesle rekabet edebilecek bir insan gücü potansiyeline, bilgiye, birikime ve tecrübeye sahip olduğunun altını çizerek, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Hem sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, meslek örgütlerimiz itibarıyla hem de kamudaki kurumlarımızın ortaya koymuş olduğu gerçekten güçlü yapılanma vesilesiyle dünyanın her ülkesiyle rekabet edecek, fevkalade büyük bir güce sahibiz. Yeter ki hepimiz aynı istikamette yürüyelim. Yeter ki hepimiz fikirlerimizin farklılığından istifade ederek bu farklı fikirlerden ülkemiz ve milletimiz için, insanlık için hayırlı sonuçlar çıkarmayı başarabilelim. Böylece özellikle bu tür günleri vesile ederek, kardeşliğimizi artıralım, aramızdaki huzuru ve ahengi çoğaltalım, ülkemizin geleceğine ilişkin olumlu duygularımızı arttıralım ve inşallah hep beraber yeniden güçlü büyük Türkiye ideali etrafında önümüzdeki yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapmayı başarabilelim. Bu çerçevede her birimize ayrı ayrı sorumluluklar düşüyor. Ben şahsen ülkemizin çok önemli bir dönüm noktasında olduğuna, önemli bir ivme yakaladığına, halkımızla, toplumun farklı kesimleriyle, her alanda güçlü atılımları yapabilecek bir güce, kuvvete ve kudrete sahip olduğuna inanıyorum. Yeter ki iyi niyetle bir araya gelerek müşterek hedeflerimiz istikametinde yürüyelim ve sonuçlarımızı alalım."

Kurtulmuş'a, Kurtuluş Savaşı Gazisi dedesi Numan Kurtulmuş'un eseri hediye edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programda, Kurtulmuş'a, çalışma hayatına ilk adım atışının belgesi olan, SGK tescil belgesinin yer aldığı bir tablo ile Kurtulmuş'un dedesi Kurtuluş Savaşı Gazisi Numan Kurtulmuş'un müellifi olduğu ilk Türkçe ilmihal kitabı Amentü Şerhi'nin 1968 yılı basımını hediye etti.

Bu hediyelerin manevi değerinin çok yüksek olduğunu belirten Kurtulmuş, Işıkhan'a teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Amentü Şerhi'ni, emekli binbaşı ve Kurtuluş Savaşı Gazisi dedesi Numan Kurtulmuş'un yazdığını dile getirerek, Anadolu'yu gezdiği sırada pek çok kişiyle bu eser konusunda sohbet ettiğini anlattı.