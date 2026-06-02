TBMM Başkanı Kurtulmuş, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, NATO zirveleri ve küresel sorunların çözümünde diplomasinin önemi vurgulandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Finlandiya'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü. Finlandiya Parlamentosu'nda (Eduskunta) gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ve Finlandiya arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin her alanda gelişmesine olumlu katkı yapacağına inandığını ifade etti. Türkiye'nin yakın dönemde NATO çerçevesinde iki önemli toplantıya ev sahipliği yapacağını, bunlardan birisinin 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi, bir diğerinin de 28-29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu toplantıların NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenliği bakımından yeni perspektiflerin ortaya çıkmasına vesile olacağını vurguladı.

Kurtulmuş'tan "küresel sorunların çözülmesi konusunda müzakereye dayalı anlayış" vurgusu

Hem NATO hem AB ülkeleri yeni ve daha önce olmayan sınamalarla, görüş ayrılıklarıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın güvenliğinin yeniden düşünülmesini NATO'nun fonksiyonlarının gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını kaydetti. Türkiye'nin, AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüğünü belirten TBMM Başkanı, Finlandiya'nın bu konuda verdiği destek dolayısıyla müteşekkir olduklarını söyledi. Son dönemlerde yaşanan sınamaların, birçok meselenin sadece silahla çözülebilecek sorunlar olmadığını gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye olarak ülkeler arasındaki sorunların çözümünde diplomasiyi, müzakereyi, karşılıklı rızaya dayalı görüşmeleri en geçerli yol olarak kabul ettiklerini vurguladı. Finlandiya'nın da arabuluculuk konusunda ciddi tecrübeye sahip olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözülmesi konusunda müzakereye dayalı anlayışı geliştirmenin önemini dile getirdi.

İki ülke arasında iş birliği anlarına değinildi

Türkiye ve Finlandiya arasında NATO'nun yeni fonksiyonları, Avrupa'nın güvenliğinin nasıl artırılabileceği gibi birçok konuda yaklaşımların benzer olduğunu söyleyen Kurtulmuş, iki ülke arasında bu yeni dönemde çok sayıda iş birliği alanının mevcut olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, başta savunma sanayi olmak üzere, eğitim, enerji, turizm alanlarında fevkalade ciddi iş birliklerini geliştirme imkanının bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
