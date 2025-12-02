TBMM Başkanı Kurtulmuş, Duşanbe'de Türk iş insanlarıyla buluştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa, Türkiye- Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş buradaki konuşmasında, Duşanbe'deki resmi ziyareti kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ve Tacikistan Ali Meclisi Temsilciler Meclisi Başkanı Fayzali İdizoda ile oldukça verimli ve olumlu sonuçlara vesile olacak görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'den Tacikistan'a "Meclis Başkanı" düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğini ve bu ziyaretin iki ülke tarafından da tarihi olarak nitelendirilen bir adım olarak görülüp önemsendiğini ifade eden Kurtulmuş, ziyaretinin, ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Orta Asya'dan başlayarak Türkiye, Balkanlar ve Avrupa'nın içlerine kadar uzanan, yeraltı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin coğrafyadaki 300 milyonluk dinamik nüfusun önemine işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin bu coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye özen gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'nin yurt dışındaki mevcudiyetinin, millet varlığının derli toplu bir şekilde ayakta durması, güçlü olması gerektiğini belirten Kurtulmuş, büyükelçilik başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kurumlarının, Türk toplumunun daha da güçlenmesi için bütün imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Türkiye'nin millet varlığının, sadece 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ibaret olmadığını dile getiren Kurtulmuş, dünyadaki bütün mazlum milletler, gönül coğrafyasındaki insanlar başta olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesiyle iftihar eden yüz milyonlarca insanın Türkiye'nin nüfuz alanını oluşturduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, gerçekleştirdikleri temaslarda Türkiye'yi seven insanlarla karşılaştıklarını belirterek, Türk milleti olarak daha çok çalışacaklarını, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak millet varlığının bir ve beraber olmasını temin etmeye gayret göstereceklerini kaydetti.

Terörsüz Türkiye hedefiyle tarihi bir dönemde olunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmaları anlattı. Kurtulmuş, bu sürecin başarısının hem Türkiye'nin hem bölgenin hayrına olacağının altını çizdi.

Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar ise Tacikistan'daki Türk toplumunun TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretini beklediğini, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmelere vesile olacağına inandığını belirtti. Acar, Kurtulmuş'un bu ziyaretinin bir diğer öneminin de Tacikistan'da uzun zamandır beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin habercisi olduğunu söyledi.

Tacikistan'da, ülkesine bağlı bir Türk toplumunun bulunduğunu ifade eden Acar, büyükelçilik olarak Türk toplumunun her zaman yanında olduklarını, hizmetleriyle onlara destek olmayı sürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, iş insanlarının görüş ve önerilerini dinledi.