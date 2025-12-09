TBMM, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri Meclis Genel Kurulu'nda

Ak Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "2026 yılı bütçesi Gazi Meclis'in onurunu taşıyan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtan, milletimizin kararlılığını güçlendiren bir bütçedir." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, TBMM'nin bütçesi üzerine konuşurken, bütçenin, Türkiye'nin yatırımlarını inşa eden, Cumhuriyet'in ikinci asrına yön veren iradenin belgesi olduğunu dile getirdi.

Meclis'te atılan her adımın Türkiye Yüzyılı'nın temel yapı taşlarından birini teşkil ettiğini belirten Biçer, "2026 yılı bütçesi Gazi Meclis'in onurunu taşıyan, Türkiye Yüzyılı vizyonunu yansıtan, milletimizin kararlılığını güçlendiren bir bütçedir. Bu rakamlar yalnızca birer sayı değil, istikrarın, liderliğin, 23 yılı aşan hizmet siyaseti geleneğinin ve Türkiye'nin kesintisiz ilerleyişinin güçlü birer göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçesi üzerine konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Behiye Eker, AK Parti hükümetlerinin vatandaşların temel haklarının korunması için tarihi adımlar attığını söyledi.

Eker, her biri kendi uzmanlık alanı içerisinde faaliyet gösteren, bağımsız ve etkin kurumsal denetim yapıları oluşturduklarını, Kamu Denetçiliği Kurumunun da bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

Vatandaşların, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı Kamu Denetçiliği Kurumuna çok kolay bir şekilde müracaat edebildiğine dikkati çeken Eker, "Kurum kararlarının internet üzerinden erişilebilir olması, bir sene içerisinde 1 milyonu aşkın kişinin kurum web sitesine giriş yapması, benzer uyuşmazlıklar hakkında vatandaşlarımıza nasıl hareket edeceği noktasında yol göstermektedir." dedi.

Anayasa Mahkemesinin bütçesi üzerine konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, anayasaların devlet tüzel kişiliğini, kuruluşunu, organlarını, işleyişini, yurttaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuki metinler olduğunu ifade etti.

TBMM'nin ihtilal ortamlarında hazırlanan anayasaları, kurucu iktidar yetkisini kullanarak birçok kez değiştirdiğini hatırlatan İpek, "1982 Anayasası 19 kez değişikliğe uğramış, 80 maddesi değiştirilmiş, 3 maddesi ise yürürlükten kaldırılmıştır." diye konuştu.

İpek, TBMM'nin kurucu irade yetkisini cesaretle kullanmaması durumunda, seçmen yaşının 18'e indirilmesi, tutuklulara ve yurt dışındaki vatandaşlara oy hakkının tanınması gibi uygulamaların hayata geçirilmesinin mümkün olmayacağına da işaret etti.

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, küresel sistemin iki yüzlülüğüne karşı "Daha adil bir dünya mümkün" diyerek en gür sedayı kendilerinin yükselttiğini söyledi.

Suç işleme iddiası mevcutken seçilmiş olmanın hiç kimseye yargılanmama hakkı vermediğini dile getiren Aksu, şöyle konuştu:

"Yargı bağımsızlığına hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerektiği açıktır. Bu konuda muhalefete ciddi görev düştüğü sabittir. Bugün adalete laf söyleyenler, geçmişte 'ordu göreve' pankartları açanlardan, kapatma davasıyla 'Bu sefer tamam' diyenlerden, 27 Nisan e-muhtırası'nı alkışlayanlardan, Gezi'de '6 ay alışveriş yapmayın, ekonomi çöksün' diyenlerden, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargı darbesinden medet umanlardan, MİT tırları operasyonuyla Türkiye'yi 'savaş suçlusu' ilan etmeye kalkışanlardan, 15 Temmuz'a bel bağlayanlardan başkaları değildir."

Yargıtay bütçesi üzerine konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Yargıtay bütçesinin, yalnızca kurumun değil, "bir milletin adalete olan inancının bütçesi" niteliği taşıdığını vurguladı.

Adaletin güçlüyü daha güçlü yapmak için değil, hakkı sahibine teslim etmek için bulunduğunu dile getiren Özkaya, "Bu köklü anlayış aynı zamanda kadim devlet geleneğimizin omurgasını oluşturmaktadır. Bugün burada modern yargının bütçesini konuşurken, aslında bin yıllık hukuk devletinin köklerini de konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

Özkaya, Yargıtayın farklı mahkemeler arasında içtihat birliği sağladığını, vatandaşın adalet beklentisini hukuk sınırları içinde karşıladığını, yargı bağımsızlığı ile yargının sorumluluğunu dengede tuttuğunu belirterek, "Bugün sunduğumuz bütçe, bu ihtiyaçlara cevap veren, yargının daha etkin, daha hızlı ve doğru karar verebilmesini amaçlayan bir bütçedir." dedi.

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin dış politikasının, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da dış politikası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin girişimci ve insani dış politikasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" şiarı ve "Daha adil bir dünya mümkün" anlayışıyla kapsayıcı, şeffaf ve hesap verebilir küresel bir sistemin tesis edilmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kırkpınar, "Uluslararası alanda fikirlerine başvurulan, önerileri dikkate alınan, kimi zaman arabulucu, kimi zaman kolaylaştırıcı olarak sunulan ve çözüm üreten bir diplomatik güç haline geldik. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP'li milletvekilleri, Genel Kurul Salonu'nda sıralarına, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ve bazı tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarını bıraktı.