- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: "14 Mayıs akşamı bu millet size gereken cevabı verecek" "Türkiye en son şahlanışını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdi" "Üreticinin üretmeye devam etmesi, ülkemin istiklalinin ve istikbalinin devam etmesi demek" Kırıkkale'de konuşan Tarım ve...

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi:

"14 Mayıs akşamı bu millet size gereken cevabı verecek"

"Türkiye en son şahlanışını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdi"

"Üreticinin üretmeye devam etmesi, ülkemin istiklalinin ve istikbalinin devam etmesi demek"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Sabredin, 14 Mayıs akşamı bu millet size gereken cevabı verecek. Ama onlar sabırsızlanıyorlar, acele ediyorlar. Zannediyorlar ki bu aziz milletin duygu ve düşüncelerinde bir değişiklik var. Benim milletim, Kırıkkaleli, Keskinli kardeşlerim aynen burada durduğu gibi yerinde duruyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde ziyaretlerde bulundu. İlçede vatandaşlara seslenen Bakan Vahit Kirişçi, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak muhalefet partilerine eleştirilerde bulundu.

"Bu seçim diğer seçimlerden farklı"

"Siz bu zamana kadar inanmadığınız hiçbir şeyin ne yanında ne sağında ne solunda ne da arkasında durmadınız. Doğru olan hak ve hakikat adına, hep bunu gösterdiniz" diyerek sözlerine başlayan Kirişçi, "14 Mayıs'ta bir seçim var. Bu seçim bu zamana kadar 15 seçime girmiş AK Parti için ve de bizim karşımızda her seçim kaybetmiş müptezeller için 16'ıncı seçim. 'Biz 16'ncı seçimi gerçekleştireceğiz' diye düşünmeyin. Çünkü bu seçim diğer seçimlerden farklı. 15 seçimin 15'inde de sizler, Kırıkkalemiz, ülkemiz hep Cumhurbaşkanımızın yanında durdu, destekçisi oldu. Milletvekili seçimde birinci parti yaptı, yerel seçimlerde belediye başkanlarımızı iş başı yaptırdı, referandumda bizim dediklerimiz gerçekleşti. Allah'ın izni ile bu seçimde de bunun tekrar edeceğine olan zerre miskal şüphemiz yok. Bizim bu seçimle ilgili bütün kardeşlerimizi, büyüklerimiz, yaşıtlarımızı, küçüklerimizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu seçim bir beka seçimidir. Bu seçimde ülkeyi gündem belirleyen bir ülke olmuşken sadece kendi gündemini kendi belirleyen değil, dünyanın da gündemini belirleyen bir ülke olmuşken, '21 yıl öncesi Türkiye'sine götürüp gündemi belirlenen bir ülke olsun' isteyenler var. Bunun aşkı, heyecanı ile tutuşanlar var. Ama artık o geride kaldı, o bitti, oraya geri dönüş yok" dedi.

"Türkiye en son şahlanışını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdi"

Türkiye'nin ayağına vurulan bütün prangalardan kurtulduğunu kaydeden Kirişçi, "Darbelerin her türlüsünü gördük, her türlü muammerlere tabi tutulduk. Kimisine 68, kimisine 78 kuşağı, kimine Alevi, kimine Sünni, kimine laik, kimine anti laik dediler. Bunların hepsi bizim enerjimizi yok etti. Ama Türkiye en son şahlanışını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdi. Artık Türkiye ayağına vurulan bütün prangalardan kurtuldu. Prangalarından kurtulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve başında 21 yıldır Cumhurbaşkanlığımızı, başbakanlığımızı, liderliğimizi yapan bir Recep Tayyip Erdoğan var" diye konuştu.

"14 Mayıs akşamı bu millet size gereken cevabı verecek"

Vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten Kirişçi, "Nasıl oluyor da bu ülkenin Cumhurbaşkanı, lider, bu ülkenin kesintisiz başında bulunan idare, kendisini bilmez, bu zamana kadar eski günlerimizde olduğu gibi, vagonları gibi peşinde giden ülkelerin gündemlerini belirleyen Almanya, İngiltere, Amerika'nın dergi ve gazetelerinin attıkları başlıkları görüyorsunuz? Hani siz, 'demokrasi ve hukuk devleti' derdiz, hani siz millet iradesine değer verdiğinizi söylerdiniz. Sabredin, 14 Mayıs akşamı bu millet size gereken cevabı verecek. Ama onlar sabırsızlanıyorlar, acele ediyorlar. Zannediyorlar ki bu aziz milletin duygu ve düşüncelerinde bir değişiklik var. Benim milletim, Kırıkkaleli, Keskinli kardeşlerin aynen burada durduğu gibi yerinde duruyor. Kendilerine hizmet edenlerin, hizmet siyasetini 21 yıldır kesintisiz uygulayan bir liderin sağında, solunda, arkasında, önünde, tabiri yerindeyse kuşatmış durumda" şeklinde konuştu.

"Üreticinin üretmeye devam etmesi, ülkemin istiklalinin ve istikbalinin devam etmesi demek"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki görevini namusu olarak gördüğünü kaydeden Kirişçi, "Bu görevi namusumuz, iffetimiz bildik. Bu memleketin, bu milletin, eli öpülesi üreticilerimizin geleceği bildik, istiklali, istikbali bildik. Bir an bir saniye bile vatandaşımızın yanından ayrılmadık. Eğer benim ülkemdeki bu üreticinin üretmeye devam etmesi, ülkemin istiklalinin ve istikbalinin devam etmesi demek. Bundan dolayı eli öpülesi üreticiler, çiftçiler diyorum, demeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.