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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen Ahlat'ta Tarım ve Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen Ahlat'ta Tarım ve Hayvancılık Tesislerini Ziyaret Etti
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarım ve hayvancılık tesislerini gezerek, üreticilerle bir araya geldi ve sorunları dinledi. Gümen, küçükbaş hayvancılığın bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarım ve hayvancılık tesislerini gezdi.

Bitlis'teki programının ardından Ahlat ilçesine geçen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gümen, Örkenler Yaytat Bakliyat işletmesini ziyaret etti. Firma sahibi Kenan Örken'den çalışmaları hakkında bilgi alan Gümen, daha sonra ilçeye bağlı Otluyazı köyünde bulunan küçükbaş hayvancılık tesisini ziyaret ederek, sahibi Cihan Timrus'tan bilgi aldı. Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Gümen, "Üretim planlaması ve desteklemelerimizi anlatmak üzere üreticilerimizle buluştuk, arkasından da işletmeleri ziyaret ediyoruz. Sahada üreticilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" diyerek, sorunları da dinlediklerini söyledi.

Küçükbaş hayvancılığın bölgenin en önemli gelir kaynağı olduğunu söyleyen Gümen, "Üreticimizin memnuniyetini duymak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Gümen, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı. Bakan Yardımcısı Gümen'e ziyaretlerinde Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Subaşı ve ilçe tarım müdürleri eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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